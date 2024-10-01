Валерий Леонтьев возвращается на российскую сцену
Проживший несколько лет в США Валерий Леонтьев вернётся к выступлениям в России
Валерий Леонтьев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певец Валерий Леонтьев возвращается на российскую цену. Об этом URA.ru сообщили в пресс-службе композитора Игоря Крутого.
Период затишья Леонтьева подходит к концу. По последним данным, вскоре поклонники вновь смогут увидеть знаменитого «Казанову» на сцене. Уточняется, что он намерен выступить на юбилейных вечерах, организуемых Игорем Крутым. Стоит напомнить, что композитор написал для Леонтьева множество запоминающихся хитов, включая «Акула из Гонолулу», «Сокровища Чёрного моря» и «Я позабыл твоё лицо».
«Да, Валерий Яковлевич действительно выйдет на сцену в юбилейных вечерах маэстро», — подтвердили в пресс-службе Игоря Крутого.
Детали возвращения там раскрывать не стали. Но, можно предположить, что певец вернётся на сцену феерично.
Напомним, Леонтьев перестал выходить на публику в 2020 году. Последние несколько лет он жил в США. В ноябре прошлого года директор певца объявил, что артист планирует вернуться к выступлениям в 2024-м. Позже 75-летний артист принял решение уйти со сцены, однако планы поменялись. В конце июня стало известно, что певец вернулся на Родину. В сториз московского бомонда он отжигал на корпоративе в столице.