Валерий Леонтьев возвращается на российскую сцену

Певец Валерий Леонтьев возвращается на российскую цену. Об этом URA.ru сообщили в пресс-службе композитора Игоря Крутого.

Период затишья Леонтьева подходит к концу. По последним данным, вскоре поклонники вновь смогут увидеть знаменитого «Казанову» на сцене. Уточняется, что он намерен выступить на юбилейных вечерах, организуемых Игорем Крутым. Стоит напомнить, что композитор написал для Леонтьева множество запоминающихся хитов, включая «Акула из Гонолулу», «Сокровища Чёрного моря» и «Я позабыл твоё лицо».

«Да, Валерий Яковлевич действительно выйдет на сцену в юбилейных вечерах маэстро», — подтвердили в пресс-службе Игоря Крутого.