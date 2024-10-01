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1 октября, 14:54

Валерий Леонтьев объяснил неожиданный выход на сцену с «пенсии»

Валерий Леонтьев подтвердил своё участие на юбилейных вечерах Крутого в ноябре

Валерий Леонтьев. Фото © Агентство «Москва» / Сандурская Софья

Валерий Леонтьев. Фото © Агентство «Москва» / Сандурская Софья

Поклонников Валерия Леонтьева осчастливили неожиданной новостью: после длительного перерыва певец наконец-то вернётся на сцену. Увидеть его выступление можно будет на юбилее Игоря Крутого в ноябре. Как объяснил сам артист, который больше чем на два года отошёл от эстрады, он не мог пропустить такое событие в жизни близкого друга.

«Юбилей у автора, с которым работал полжизни! Какие ещё могут быть комментарии моего участия в концерте?» – кратко ответил исполнитель в беседе с сайтом MK.ru.

Друг Леонтьева объяснил решение артиста "уйти на пенсию"
Друг Леонтьева объяснил решение артиста "уйти на пенсию"

Валерия Леонтьева и Игоря Крутого, действительно, связывает крепкая дружба. Композитор написал для своего коллеги – «одинокого бродяги любви Казановы» около 30 хитов. В их числе «Безымянная планета», «Занавес», «Канатный плясун», «Коко Шанель», «Маленькое кафе» и другие.

Напомним, что Леонтьев прекратил свою концертную деятельность в 2020 году, объяснив это тем, что не хочет навредить здоровью зрителей в разгар пандемии. Последние несколько лет исполнитель жил в США, где боролся с болезнью. В ноябре прошлого года директор артиста объявил, что он планирует возвращение на сцену в 2024-м. Так и произошло: этим летом певца заметили на одном из корпоративов в Москве. Он выступал на 45-летии некоего бизнесмена Сергея. Кстати, там же был замечен Николай Басков.

Алёна Зиновьева
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