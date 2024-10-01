Валерий Леонтьев объяснил неожиданный выход на сцену с «пенсии»

Поклонников Валерия Леонтьева осчастливили неожиданной новостью: после длительного перерыва певец наконец-то вернётся на сцену. Увидеть его выступление можно будет на юбилее Игоря Крутого в ноябре. Как объяснил сам артист, который больше чем на два года отошёл от эстрады, он не мог пропустить такое событие в жизни близкого друга.

«Юбилей у автора, с которым работал полжизни! Какие ещё могут быть комментарии моего участия в концерте?» – кратко ответил исполнитель в беседе с сайтом MK.ru.

Валерия Леонтьева и Игоря Крутого, действительно, связывает крепкая дружба. Композитор написал для своего коллеги – «одинокого бродяги любви Казановы» около 30 хитов. В их числе «Безымянная планета», «Занавес», «Канатный плясун», «Коко Шанель», «Маленькое кафе» и другие.