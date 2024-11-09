Валерий Леонтьев вернулся на российскую сцену и тронул публику до слёз

Народный артист России Валерий Леонтьев впервые за много лет выступил в России, появившись на юбилейном вечере продюсера Игоря Крутого. Артист исполнил свой знаменитый хит «Занавес» под аккомпанемент самого именинника, что стало символическим подтверждением его ухода со сцены.

Валерий Леонтьев впервые за много лет выступил в России, появившись на юбилейном вечере продюсера Игоря Крутого. Видео © Telegram / Светский хроник

Возвращение Леонтьева вызвало у публики бурные эмоции. Зрители встретили артиста оглушительными аплодисментами и завалили цветами, а многие в комментариях в социальных сетях признались, что это тронуло их до слёз.

Этот концерт стал первым выступлением Валерия Леонтьева в России за долгий период. До этого народный артист последний раз радовал российскую аудиторию в 2019 году, а запланированное шоу в 2021-м было отменено из-за пандемии.