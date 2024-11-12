Продюсер поставил точку в споре о возвращении Леонтьева на сцену после юбилея Крутого
Продюсер Рудченко усомнился, что Леонтьев вернётся к полноценным выступлениям
Валерий Леонтьев наделал много шума, когда впервые за пять лет вышел на сцену. Его выступление состоялось в рамках юбилейного концерта Игоря Крутого и вызвало настоящий восторг публики. Несмотря на эту феерию, певец вряд ли будет возвращаться к своей творческой деятельности. Таким мнением с URA.ru поделился продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
Эксперт считает, что 75-летний артист выступил, чтобы поддержать своего близкого друга. Однако сил на полноценный двухчасовой концерт с учётом возраста у него уже не хватит.
«Его вот эти отдельные номера — это дань уважения Игорю Крутому и своим друзьям. Это не возвращение концертно-гастрольной деятельности», — подчеркнул Рудченко.
При этом продюсер не исключил, что Леонтьев будет и дальше появляться на разовых мероприятиях. Исполнитель хита «Казанова», как показал концерт Крутого, станет самым настоящим украшением этих выступлений.
О возвращении Леонтьева на сцену Игорь Крутой сообщил ещё в октябре. Это выступление стало для певца первым за долгий период. До этого народный артист последний раз радовал российскую аудиторию в 2019 году, а запланированное шоу в 2021-м было отменено из-за пандемии. Всё это время он вёл довольно закрытый образ жизни и практически не появлялся на публике.
АГН «Москва» / Софья Сандурская