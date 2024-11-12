Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 16:00

Продюсер поставил точку в споре о возвращении Леонтьева на сцену после юбилея Крутого

Продюсер Рудченко усомнился, что Леонтьев вернётся к полноценным выступлениям

Валерий Леонтьев наделал много шума, когда впервые за пять лет вышел на сцену. Его выступление состоялось в рамках юбилейного концерта Игоря Крутого и вызвало настоящий восторг публики. Несмотря на эту феерию, певец вряд ли будет возвращаться к своей творческой деятельности. Таким мнением с URA.ru поделился продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Эксперт считает, что 75-летний артист выступил, чтобы поддержать своего близкого друга. Однако сил на полноценный двухчасовой концерт с учётом возраста у него уже не хватит.

«Его вот эти отдельные номера — это дань уважения Игорю Крутому и своим друзьям. Это не возвращение концертно-гастрольной деятельности», — подчеркнул Рудченко.

Директор Леонтьева объяснил его неожиданное появление в России
Директор Леонтьева объяснил его неожиданное появление в России

При этом продюсер не исключил, что Леонтьев будет и дальше появляться на разовых мероприятиях. Исполнитель хита «Казанова», как показал концерт Крутого, станет самым настоящим украшением этих выступлений.

О возвращении Леонтьева на сцену Игорь Крутой сообщил ещё в октябре. Это выступление стало для певца первым за долгий период. До этого народный артист последний раз радовал российскую аудиторию в 2019 году, а запланированное шоу в 2021-м было отменено из-за пандемии. Всё это время он вёл довольно закрытый образ жизни и практически не появлялся на публике.

Обложка ©

АГН «Москва» / Софья Сандурская

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Валерий Леонтьев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar