Продюсер поставил точку в споре о возвращении Леонтьева на сцену после юбилея Крутого

Валерий Леонтьев наделал много шума, когда впервые за пять лет вышел на сцену. Его выступление состоялось в рамках юбилейного концерта Игоря Крутого и вызвало настоящий восторг публики. Несмотря на эту феерию, певец вряд ли будет возвращаться к своей творческой деятельности. Таким мнением с URA.ru поделился продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Эксперт считает, что 75-летний артист выступил, чтобы поддержать своего близкого друга. Однако сил на полноценный двухчасовой концерт с учётом возраста у него уже не хватит.

«Его вот эти отдельные номера — это дань уважения Игорю Крутому и своим друзьям. Это не возвращение концертно-гастрольной деятельности», — подчеркнул Рудченко.

При этом продюсер не исключил, что Леонтьев будет и дальше появляться на разовых мероприятиях. Исполнитель хита «Казанова», как показал концерт Крутого, станет самым настоящим украшением этих выступлений.