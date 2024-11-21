«Низкая самооценка»: Психолог раскрыла, о чём говорит райдер Лолиты

Указывая в райдере конкретное меню, Лолита Милявская может стремиться к контролю окружающих и удовлетворению собственной потребности в перфекционизме. А попытка проверить организаторов концертов на честность, указывает на страхи и неуверенность певицы, полагает психолог Полина Богомолова.

Она не исключила, что Лолита при составлении райдера стремилась «чувствовать себя важной и уважаемой». Кроме того, эксперт напомнила, что раньше звезде требовалась машина с мигалками, что может указывать на склонности к привлечению внимания.

«Такое поведение является попыткой компенсировать чувство неуверенности или низкую самооценку», — подчеркнула собеседница портала «Страсти».

В то же время райдер Лолиты характеризует её как простого человека с хорошим чувством юмора. Психолог обратила внимание, что артистка, в отличии от многих коллег, не требует чёрную икру и другие изыски.