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16 июня, 18:31

Лолита категорично высказалась о "музыкальном воровстве"

Певица Лолита выступила против воровства треков у других музыкантов

Певица Лолита Милявская. Обложка Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская. Обложка Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская рассказала, что на просторах современной эстрады много артистов вдохновляются друг другом и что-то заимствуют из творчества. Однако она отметила, что выступает против копирования мелодий и мотивов песен.

"Это называется воровство. Если ты цитируешь, то делаешь это официально. Либо покупаешь кусочек, который ты потом начинаешь синтезировать. Но мир, к сожалению, живёт на том, что все друг у друга что-то заимствуют", — приводит её слова kp.ru.

При этом она отметила, что не видит ничего страшного в схожести треков, которые залетают в тренды, однако выступает против открытого плагиата, когда, например, в песне меняют слова или переводят текст с английского на русский.

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Ранее в беседе с Life.ru Лолита выступила против введения дресс-кода для артистов. По её словам, в скором времени депутаты должны "успокоиться" и отменить инициативу.

Александра Мышляева
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