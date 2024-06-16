Лолита категорично высказалась о "музыкальном воровстве"
Певица Лолита выступила против воровства треков у других музыкантов
Певица Лолита Милявская. Обложка Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya
Певица Лолита Милявская рассказала, что на просторах современной эстрады много артистов вдохновляются друг другом и что-то заимствуют из творчества. Однако она отметила, что выступает против копирования мелодий и мотивов песен.
"Это называется воровство. Если ты цитируешь, то делаешь это официально. Либо покупаешь кусочек, который ты потом начинаешь синтезировать. Но мир, к сожалению, живёт на том, что все друг у друга что-то заимствуют", — приводит её слова kp.ru.
При этом она отметила, что не видит ничего страшного в схожести треков, которые залетают в тренды, однако выступает против открытого плагиата, когда, например, в песне меняют слова или переводят текст с английского на русский.
Ранее в беседе с Life.ru Лолита выступила против введения дресс-кода для артистов. По её словам, в скором времени депутаты должны "успокоиться" и отменить инициативу.