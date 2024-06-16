Лолита категорично высказалась о "музыкальном воровстве"

Певица Лолита Милявская рассказала, что на просторах современной эстрады много артистов вдохновляются друг другом и что-то заимствуют из творчества. Однако она отметила, что выступает против копирования мелодий и мотивов песен.

"Это называется воровство. Если ты цитируешь, то делаешь это официально. Либо покупаешь кусочек, который ты потом начинаешь синтезировать. Но мир, к сожалению, живёт на том, что все друг у друга что-то заимствуют", — приводит её слова kp.ru.

При этом она отметила, что не видит ничего страшного в схожести треков, которые залетают в тренды, однако выступает против открытого плагиата, когда, например, в песне меняют слова или переводят текст с английского на русский.