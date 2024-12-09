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9 декабря, 14:38

«Никаких вечеринок»: Лолита рассказала, какой кармический вывод сделала в 2024 году

Лишившаяся выступлений певица Лолита призналась, что отказалась от вечеринок

Лолита Милявская. Обложка © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Лолита Милявская. Обложка © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Певица Лолита Милявская после скандала с «голой вечеринкой» и последующей отмены концертов приняла решение отказаться от подобных развлечений. Именно такой кармический вывод сделала звезда по итогам уходящего года.

Лолита рассказала, какой кармический вывод сделала в 2024 году. Видео © Пятый канал

«Никаких больше вечеринок!» — заявила Лолита в беседе с Пятым каналом.

Напомним, у Лолиты начались проблемы после участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой в декабре прошлого года. Юбилейный тур певицы был отменён. Сама звезда долго отмалчивалась, потом записала видеообращение. В марте она сообщала, что пока не собирается возвращаться на сцену. Однако в итоге Лолита вернулась к частным выступлениям, подняв цену на миллион рублей.

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Борис Эльфанд
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