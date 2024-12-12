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12 декабря, 15:24

Звёздные предпочтения: Аглая Тарасова раскрыла, почему выбрала для жизни Москву

Аглая Тарасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova

Аглая Тарасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova

Популярная российская актриса Аглая Тарасова, известная по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Левиафан» и «Интерны», отдала предпочтение Москве в сравнении с Санкт-Петербургом. В интервью для издания WomanHit она поделилась своими сокровенными мыслями о двух российских столицах, продемонстрировав глубокую привязанность к мегаполису.

Уже 11 лет живя в Москве, Тарасова призналась, что именно здесь она чувствует себя наиболее комфортно. «Мне здесь лучше, чем в Петербурге, к которому я питаю, конечно, самые нежные чувства. Но находиться долго мне в нём трудно, так как моя энергетика больше совпадает с московской», — поделилась актриса.

Что же так привлекает Тарасову в Москве? По её словам, это прежде всего ритм жизни. «В Москве больше драйва, даже какого-то сумасшествия. Питер — медленный и спокойный город. Москва оживлённая, ты всё время куда-то бежишь, летишь, не успеваешь. Но мне нравится просыпаться, понимая, сколько дел впереди», — призналась она.

Актриса также отметила, что каждый из городов обладает своей уникальной атмосферой и привлекает людей с определённым складом характера. «Петербург — это город мечтателей и романтиков. Москва — город возможностей и амбиций. Я чувствую, что в Москве я могу реализовать себя как актриса и как личность», — поделилась Тарасова своими наблюдениями.

Высказывание Тарасовой вызвало бурную реакцию в обществе. Многие поклонники поддержали актрису, отметив, что каждый человек должен выбирать город, который соответствует его внутренним убеждениям. Однако нашлись и те, кто не согласился с такой оценкой Санкт-Петербурга.

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Валентина Раппопорт
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