«Хотел бы тут жить»: Фатих Айхан признался, что влюбился в один из городов России

Известный турецкий актёр Фатих Айхан хотел бы жить в Казани. Его привлекла культурная составляющая города. Об этом артист заявил журналистам на международном фестивале «Алтын минбар» в столице Татарстана.

«В Казань я влюбился. Возможно, я бы даже хотел тут жить», — сказал актёр в беседе с РИА «Новости».