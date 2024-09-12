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12 сентября, 14:58

«Хотел бы тут жить»: Фатих Айхан признался, что влюбился в один из городов России

Турецкий актер Фатих Айхан заявил, что хотел бы переехать в Казань

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fatihayhan28

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fatihayhan28

Известный турецкий актёр Фатих Айхан хотел бы жить в Казани. Его привлекла культурная составляющая города. Об этом артист заявил журналистам на международном фестивале «Алтын минбар» в столице Татарстана.

«В Казань я влюбился. Возможно, я бы даже хотел тут жить», — сказал актёр в беседе с РИА «Новости».

По словам актёра, известного по роли Байсунгура в сериале «Основание: Осман», он является заядлым театралом, и в столице Казани много таких площадок. Более того, отметил артиста, «здесь уделяется большое внимание культуре».

Появилось видео с турецкой звездой Бураком Озчивитом, который отдыхает в Казани после съёмок
Появилось видео с турецкой звездой Бураком Озчивитом, который отдыхает в Казани после съёмок

Напомним, звезда сериала «Великолепный век» турецкий актёр Бурак Озчивит впервые снялся в российском кино. Его партнёром по новой части новогодней комедии «Ёлки» стал актёр Рузиль Минекаев. Известно, что некоторые эпизоды снимали в Альметьевске. Кинопродюсер Галина Стрижевская раскрыла подробности съёмок в беседе с Life.ru.

Николай Рюмин
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