Стала известна дата выхода ремейка «Буратино» с Немоляевой и Бондарчуком

Премьера новой версии всеми любимой сказки «Буратино», снятой по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино», намечена на 1 января 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Art Pictures Studio.

«Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, «Национальная медиа группа», Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино объявили о завершении съемок и показали первый тизер сказки »Буратино« по мотивам любимой поколениями книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». Режиссёром картины стал Игорь Волошин. Фильм выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года», — говорится в сообщении.

Также стали известны исполнители главных ролей в фильме. В образе Карабаса-Барабаса зрители увидят Фёдора Бондарчука, а его сообщником Дуремаром станет Лев Зулькарнаев, который прославился после премьеры картины «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его коллега по сериалу — Рузиль Минекаев — перевоплотится в Арлекина. Мальвиной станет Анастасия Талызина, Пьеро — Степан Белозёров, а Артемоном — Марк Эйдельштейн, который сейчас активно покоряет не только россиян, но и зарубежных зрителей.

Роли Лисы Алисы и Кота Базилио исполнили Виктория Исакова и Александр Петров, а в Тортиллу перевоплотилась народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.