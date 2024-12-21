Тест: Какую вашу самую неприятную черту характера скрывает любимое слово-паразит
«Типа», «короче», а может, «как бы»? Какую страшную правду приставучее словечко расскажет о вашем характере?!
Слова-паразиты — это те ненавязчивые «друзья», которые незаметно проникают в нашу речь, затрудняют восприятие и порой даже искажают смысл высказываний. Сперва они кажутся безобидными, однако частое употребление таких слов может говорить о многом — от недостатка уверенности до стремления заполнить паузы. Научившись распознавать речевые паразиты, можно не только улучшить речь, но и заглянуть внутрь себя, задуматься о том, как мы воспринимаем мир. Готовы раскрыть шокирующую правду?
Очищать речь от противных фразочек гораздо легче, чем полностью перевоспитать матёрого жулика! Но именно этим занимался Трошкин в «Джентльменах удачи». Ответьте всего на 5 вопросов и узнайте, а кем бы вы были в легендарной советской комедии: бандитом или примерным гражданином. А в этих детских дразнилках и считалочках полностью отсутствовали логика и смысл, но зато как быстро они застревали в голове! Но сможете ли вы и сейчас вспомнить известные фразочки из детства?
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