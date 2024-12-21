Изменить судьбу, казаться моложе, избежать службы. Почему Сталин поменял дату рождения

Когда родился Сталин

Во второй половине XIX столетия, когда родился будущий советский вождь, в Российской империи все появления детей на свет фиксировались в метрических книгах церквей, мечетей и иных молельных храмов. Сталин родился в городе Гори, расположенном в Восточной Грузии. Появление на свет Иосифа Джугашвили зафиксировано в метрической книге горийской церкви. В ней указывается, что «отец народов» родился 6 декабря (18 декабря — по новому стилю) 1878 года.

Вторым документом, подтверждающим факт появления на свет Сталина 18 декабря 1878 года, служит свидетельство об окончании им духовного училища. В нём также прописывается именно эта дата.

Также сведения о дне рождения вождя содержатся в документах жандармерии и полиции, поскольку Сталин в то время неоднократно задерживался правоохранительными органами. Здесь и вовсе данные показатели расходятся. Например, если в записях жандармерии Петербурга указывается 1878 год, то в бакинском управлении — 1880 год. Данный факт объясняется тем, что нередко сотрудники охранки заполняли анкеты со слов задержанных. В то время жандармы не особо заморачивались по этому поводу. Соответственно, документы охранки не могут быть заслуживающим доверия источником. Но выдержки из метрической книги и свидетельства об окончании училища не вызывают сомнений. Также существуют и иные документальные подтверждения, указывающие на то, что «отец народов» родился именно в 1878 году.

Новый день рождения

Предварительно, свой новый день рождения вождь обрёл между 1920-м и 1922 годом. В этот период он входил в правящую верхушку Советской России. В частности, Сталин был членом Бюро ЦК РСДРП (будущее Политбюро ЦК ВКП(б)), а также занимал должность наркома по делам национальностей.

В 1920 году будущий генсек собственноручно заполнил анкету шведской «Народной политической газеты», где он указал датой рождения 1878 год. Но уже в 1922 году помощник Сталина Иван Товстуха направил биографию вождя в Комиссию по истории Октябрьской революции и Российской коммунистической партии, где уже фигурировала новая дата рождения — 21 декабря 1879 года. С этого момента во всех документах указывался именно этот день рождения Сталина.

Партийный билет Иосифа Сталина. Фото © Wikipedia

Для чего Сталин менял дату рождения

По поводу возможной причины смены даты рождения Сталиным существует несколько версий.

Причина № 1 — желание казаться моложе. Данная версия гласит, что вождь по тем или иным причинам просто-напросто захотел казаться моложе, поэтому и убавил себе год жизни. Такую точку зрения озвучил историк, автор ряда книг о Сталине Борис Илизаров.

В частности, он полагал, что «отец народов» пошёл на такой шаг, чтобы казаться моложе своего главного оппонента на тот момент Льва Троцкого, родившегося 7 ноября 1879 года. На самом деле Сталин был старше Троцкого практически на год, но по каким-то причинам он хотел казаться моложе своего противника, поэтому и сменил дату рождения.

Стоит заметить, что такая точка зрения не выдерживает никакой критики, поскольку не имеет под собой оснований. Возраст представителей правящей верхушки в то время не играл никакой роли в вопросах борьбы за власть. Желание «омолодиться» на фоне Троцкого не принесло бы никаких преференций Сталину. Борьбу за власть он выиграл за счёт продуманной тактики, назначения верных себе людей на ключевые посты и иных причин, которые никак не связаны с возрастом генерального секретаря.

Причина № 2 — стремление изменить судьбу. Согласно этой версии, «отец народов» намеренно изменил дату рождения с той целью, чтобы изменить свою судьбу и добиться в жизни успехов. Сторонники данной точки зрения утверждают, что роль в этом сыграл эзотерик Георгий Гурджиев, который и посоветовал Сталину изменить линию судьбы. Косвенным подтверждением тому может служит тот факт, что они оба учились в Тифлисской семинарии, но не существует никаких доказательств наличия контактов между ними. Но теоретически мы можем предположить, что Сталин и Гурджиев могли пересекаться и даже общаться между собой. Кроме того, известно, что сам мистик также менял дату своего рождения, поскольку верил в то, что она несёт в себе определённый сакральный смысл.

Данной версии придерживаются некоторые мистики и астрологи. В частности, гороскоп Сталина 1878 года указывает на него как на обычного человека, в то время как 1879-й — эпоха появления на свет героев. Но многие историки эту точку зрения отвергают.

Причина № 3 — желание избежать службы.

Молодой Иосиф Джугашвили. Фото © Wikipedia

Наименее правдоподобной выглядит версия о смене даты рождения ещё в юности из-за нежелания служить. Она опровергается хотя бы тем фактом, что юный Джугашвили был единственным кормильцем в семье, а в царские годы это служило причиной освобождения от призыва.