Таро прогноз на 2025 год: Какими будут энергии каждого месяца и чего от них ждать
Что готовит нам 2025 год Змеи с точки зрения нумерологии? Life.ru рассказывает, как энергии каждого месяца помогут справиться с трудностями и достичь гармонии в новом году.
Год 2025 подходит под символику 9-го аркана, который в нумерологии известен как аркан Мудреца или же Отшельника. Его энергии пронизаны духом глубоких перемен, размышлений и духовного роста. Именно этот год подталкивает нас к осознанию истинных желаний души и освобождению от всего лишнего. Но не стоит бояться! Сейчас расскажем подробно про каждый месяц 2025 года и чего от них ждать.
Каким будет 2025 год согласно раскладу Таро
Нумерологический прогноз на 2025 год. Фото © Шедеврум, © Freepik
2025 год будет далеко не лёгким. Чтобы преуспеть, придётся быть дисциплинированными, работать над собой и учиться находить баланс между умом и сердцем. Мы вместе с нумерологом Эленой Гамаюн подготовили рекомендации на год, которые помогут каждому воспользоваться потенциалом этого времени.
Январь — карта Таро Колесо фортуны (10-й аркан)
Со слов эксперта, год стартует с позитивной энергии и неожиданных возможностей. Если вы долго сомневались в своих силах, сейчас самое время рискнуть. Начало года прекрасно подходит для закладки фундамента будущих успехов. Используйте момент, чтобы воплотить в жизнь давние мечты или начать совершенно новый проект. Помните, что удача любит активных.
Февраль — карта Таро Сила (11-й аркан)
Как месяцы 2025 года влияют на вашу жизнь. Фото © Шедеврум
«В феврале придётся проявить терпение и внутреннюю выдержку. Энергия месяца подталкивает к контролю над эмоциями и укреплению характера», — рассказывает нумеролог. Работайте над своими слабостями и не забывайте заботиться о своём внутреннем состоянии. Это отличный период для физических тренировок, укрепления здоровья и работы над уверенностью в себе.
Март — карта Таро Жертва (12-й аркан)
Месяц переоценки ценностей, возможны трудности, которые потребуют терпения.
Наступает месяц глубокого самокопания. Возможно, вы столкнётесь с трудностями, которые потребуют осознанности и терпения. Переосмысление ценностей станет важным шагом для освобождения от всего, что мешает вашему развитию. Не бойтесь отпускать прошлое, ведь на его месте обязательно появится что-то лучшее.
Апрель — карта Таро Смерть (13-й аркан)
Апрель станет месяцем перемен. Ваша задача — отпустить старое и позволить новому войти в жизнь. Период идеально подходит для завершения старых дел, пересмотра приоритетов и подготовки к следующему этапу. Важно сохранять открытость к изменениям и доверять процессу.
Май — карта Таро Умеренность (14-й аркан)
Советы на каждый месяц 2025 года. Фото © Шедеврум
В мае главное — найти золотую середину. Работа и отдых должны гармонично сочетаться. Это подходящее время для укрепления отношений с близкими, заботы о себе и духовного роста. Сосредоточьтесь на создании внутреннего и внешнего равновесия.
Июнь — карта Таро Дьявол (15-й аркан)
Июнь 2025 года принесёт испытания, которые помогут раскрыть ваш потенциал. Со слов нумеролога, это время проверок на прочность, когда нужно быть особенно внимательными к деталям. Воспринимайте трудности как возможность для роста, а не как помеху. Смело шагайте вперёд, опираясь на свои сильные стороны.
Июль — карта Таро Башня (16-й аркан)
Месяц неожиданных изменений и освобождения от устаревших убеждений.
Энергия июля наполнена неожиданными событиями. Ваша гибкость и готовность адаптироваться станут ключом к успеху. Не бойтесь прощаться с устаревшими убеждениями или вещами. Открываясь новому, вы создаёте пространство для свежих возможностей.
Август — карта Таро Звезда (17-й аркан)
В августе вдохновение будет сопровождать каждый ваш шаг. Месяц отлично подходит для творчества, реализации амбициозных планов и поиска новых источников радости. Используйте это время для запуска новых проектов и укрепления веры в себя.
Сентябрь — карта Таро Луна (18-й аркан)
Что ждёт нас в 2025 году: прогноз по картам Таро. Фото © Шедеврум
Сентябрь 2025 года станет месяцем интуитивных решений. Слушайте внутренний голос, но будьте осторожны — не поддавайтесь иллюзиям. Уделите внимание анализу своих действий и обдуманным шагам. Это подходящее время для изучения себя и окружающего мира.
Октябрь — карта Таро Солнце (19-й аркан)
Успех, радость и созидательная энергия.
В октябре вас ждёт период успеха и радости. Энергия месяца благоприятствует активным действиям и смелым решениям. Проекты, которые вы начнёте, обещают быть успешными. Не упустите шанс укрепить позиции и насладиться плодами своих усилий.
Ноябрь — карта Таро Суд (20-й аркан)
Ноябрь 2025 года принесёт ключевые моменты для принятия решений. Заканчивайте незавершённые дела, закрывайте гештальты и двигайтесь дальше. Это время, когда важно быть честными с собой и расставлять приоритеты.
Декабрь — карта Таро Мир (21-й аркан)
Энергии 2025 года: прогноз по картам Таро. Фото © Шедеврум
Завершение года пройдёт под знаком мира и гармонии — карта Таро Мир. Подведите итоги, наметьте планы на будущее и позвольте себе насладиться результатами своей работы. Это период отдыха, благодарности и подготовки к новому этапу.
Важно заботиться о себе, уделять внимание внутренней гармонии и интеллектуальному развитию. В то же время это год, требующий дисциплины, глубокого анализа и связи с наставниками.
Итак, когда мы уже знаем, что нас ждёт, вот несколько важных рекомендаций, которые помогут провести 2025 год идеально!
- Слушайте свою интуицию. Год настроен на поиски внутренней гармонии, так что уделите внимание себе и своим чувствам.
- Освободитесь от ненужного. Это касается как вещей, так и старых привычек, которые больше не работают.
- Развивайте интеллект. Чтение, новые навыки и саморазвитие помогут держать ум в тонусе.
- Уделяйте внимание отдыху. Энергия года предполагает высокую концентрацию, так что не забывайте вовремя восстанавливать силы.
- В отношениях ищите гармонию. Исключите токсичные связи и сосредоточьтесь на том, что приносит радость.
2025 год — это время поиска, анализа и внутренней работы. Если научитесь слушать себя, освобождаться от старого и с благодарностью принимать новое, этот год станет ступенью к личному росту и гармонии. Используйте энергии каждого месяца как подсказку, и пускай 2025 год принесёт вам осознание, радость и успех. Ранее Life.ru рассказывал, что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее и к вам липла удача.
Шедеврум