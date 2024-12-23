Таро прогноз на 2025 год: Какими будут энергии каждого месяца и чего от них ждать

Год 2025 подходит под символику 9-го аркана, который в нумерологии известен как аркан Мудреца или же Отшельника. Его энергии пронизаны духом глубоких перемен, размышлений и духовного роста. Именно этот год подталкивает нас к осознанию истинных желаний души и освобождению от всего лишнего. Но не стоит бояться! Сейчас расскажем подробно про каждый месяц 2025 года и чего от них ждать.

Каким будет 2025 год согласно раскладу Таро

Нумерологический прогноз на 2025 год. Фото © Шедеврум, © Freepik

2025 год будет далеко не лёгким. Чтобы преуспеть, придётся быть дисциплинированными, работать над собой и учиться находить баланс между умом и сердцем. Мы вместе с нумерологом Эленой Гамаюн подготовили рекомендации на год, которые помогут каждому воспользоваться потенциалом этого времени.

Январь — карта Таро Колесо фортуны (10-й аркан)

Со слов эксперта, год стартует с позитивной энергии и неожиданных возможностей. Если вы долго сомневались в своих силах, сейчас самое время рискнуть. Начало года прекрасно подходит для закладки фундамента будущих успехов. Используйте момент, чтобы воплотить в жизнь давние мечты или начать совершенно новый проект. Помните, что удача любит активных.

Февраль — карта Таро Сила (11-й аркан)

Как месяцы 2025 года влияют на вашу жизнь. Фото © Шедеврум

«В феврале придётся проявить терпение и внутреннюю выдержку. Энергия месяца подталкивает к контролю над эмоциями и укреплению характера», — рассказывает нумеролог. Работайте над своими слабостями и не забывайте заботиться о своём внутреннем состоянии. Это отличный период для физических тренировок, укрепления здоровья и работы над уверенностью в себе.

Март — карта Таро Жертва (12-й аркан)

Месяц переоценки ценностей, возможны трудности, которые потребуют терпения. Элена Гамаюн Нумеролог

Наступает месяц глубокого самокопания. Возможно, вы столкнётесь с трудностями, которые потребуют осознанности и терпения. Переосмысление ценностей станет важным шагом для освобождения от всего, что мешает вашему развитию. Не бойтесь отпускать прошлое, ведь на его месте обязательно появится что-то лучшее.

Апрель — карта Таро Смерть (13-й аркан)

Апрель станет месяцем перемен. Ваша задача — отпустить старое и позволить новому войти в жизнь. Период идеально подходит для завершения старых дел, пересмотра приоритетов и подготовки к следующему этапу. Важно сохранять открытость к изменениям и доверять процессу.

Май — карта Таро Умеренность (14-й аркан)

Советы на каждый месяц 2025 года. Фото © Шедеврум

В мае главное — найти золотую середину. Работа и отдых должны гармонично сочетаться. Это подходящее время для укрепления отношений с близкими, заботы о себе и духовного роста. Сосредоточьтесь на создании внутреннего и внешнего равновесия.

Июнь — карта Таро Дьявол (15-й аркан)

Июнь 2025 года принесёт испытания, которые помогут раскрыть ваш потенциал. Со слов нумеролога, это время проверок на прочность, когда нужно быть особенно внимательными к деталям. Воспринимайте трудности как возможность для роста, а не как помеху. Смело шагайте вперёд, опираясь на свои сильные стороны.

Июль — карта Таро Башня (16-й аркан)

Месяц неожиданных изменений и освобождения от устаревших убеждений. Элена Гамаюн Нумеролог

Энергия июля наполнена неожиданными событиями. Ваша гибкость и готовность адаптироваться станут ключом к успеху. Не бойтесь прощаться с устаревшими убеждениями или вещами. Открываясь новому, вы создаёте пространство для свежих возможностей.

Август — карта Таро Звезда (17-й аркан)

В августе вдохновение будет сопровождать каждый ваш шаг. Месяц отлично подходит для творчества, реализации амбициозных планов и поиска новых источников радости. Используйте это время для запуска новых проектов и укрепления веры в себя.

Сентябрь — карта Таро Луна (18-й аркан)

Что ждёт нас в 2025 году: прогноз по картам Таро. Фото © Шедеврум

Сентябрь 2025 года станет месяцем интуитивных решений. Слушайте внутренний голос, но будьте осторожны — не поддавайтесь иллюзиям. Уделите внимание анализу своих действий и обдуманным шагам. Это подходящее время для изучения себя и окружающего мира.

Октябрь — карта Таро Солнце (19-й аркан)

Успех, радость и созидательная энергия. Элена Гамаюн Нумеролог

В октябре вас ждёт период успеха и радости. Энергия месяца благоприятствует активным действиям и смелым решениям. Проекты, которые вы начнёте, обещают быть успешными. Не упустите шанс укрепить позиции и насладиться плодами своих усилий.

Ноябрь — карта Таро Суд (20-й аркан)

Ноябрь 2025 года принесёт ключевые моменты для принятия решений. Заканчивайте незавершённые дела, закрывайте гештальты и двигайтесь дальше. Это время, когда важно быть честными с собой и расставлять приоритеты.

Декабрь — карта Таро Мир (21-й аркан)

Энергии 2025 года: прогноз по картам Таро. Фото © Шедеврум

Завершение года пройдёт под знаком мира и гармонии — карта Таро Мир. Подведите итоги, наметьте планы на будущее и позвольте себе насладиться результатами своей работы. Это период отдыха, благодарности и подготовки к новому этапу.

Важно заботиться о себе, уделять внимание внутренней гармонии и интеллектуальному развитию. В то же время это год, требующий дисциплины, глубокого анализа и связи с наставниками. Элена Гамаюн Нумеролог

Итак, когда мы уже знаем, что нас ждёт, вот несколько важных рекомендаций, которые помогут провести 2025 год идеально! Слушайте свою интуицию. Год настроен на поиски внутренней гармонии, так что уделите внимание себе и своим чувствам.

Год настроен на поиски внутренней гармонии, так что уделите внимание себе и своим чувствам. Освободитесь от ненужного. Это касается как вещей, так и старых привычек, которые больше не работают.

Это касается как вещей, так и старых привычек, которые больше не работают. Развивайте интеллект. Чтение, новые навыки и саморазвитие помогут держать ум в тонусе.

Чтение, новые навыки и саморазвитие помогут держать ум в тонусе. Уделяйте внимание отдыху. Энергия года предполагает высокую концентрацию, так что не забывайте вовремя восстанавливать силы.

Энергия года предполагает высокую концентрацию, так что не забывайте вовремя восстанавливать силы. В отношениях ищите гармонию. Исключите токсичные связи и сосредоточьтесь на том, что приносит радость.