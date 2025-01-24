На бесснежной зиме региональные власти уже сэкономили около полумиллиарда рублей

В Рязани, к примеру, коммунальные службы не исполнили расходы на посыпание улиц песком, заправку техники и оплату сверхурочной работы для уборки снега, в результате чего сэкономили 30 миллионов рублей. Особенно ярким примером экономии является Липецк, где власти сэкономили рекордные 103 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря тому, что расходы на уборку снега составили всего 250 тысяч рублей. В разговоре с телеграм-каналом липецкие чиновники заявили, что больше и не ждут снега.