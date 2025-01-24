На бесснежной зиме региональные власти уже сэкономили около полумиллиарда рублей
Mash: Бюджет городов ЦФО сэкономил 500 млн рублей из-за отсутствия снега
Властям городов Центральной России удалось сэкономить как минимум 500 миллионов рублей из-за бесснежной зимы. Так, администрации многих городов начали пересматривать бюджетные статьи, связанные с зимним содержанием улиц и дорог, сообщает Mash.
В Рязани, к примеру, коммунальные службы не исполнили расходы на посыпание улиц песком, заправку техники и оплату сверхурочной работы для уборки снега, в результате чего сэкономили 30 миллионов рублей. Особенно ярким примером экономии является Липецк, где власти сэкономили рекордные 103 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря тому, что расходы на уборку снега составили всего 250 тысяч рублей. В разговоре с телеграм-каналом липецкие чиновники заявили, что больше и не ждут снега.
Схожая картина и в других городах, включая Воронеж, Курск, Орёл, Тулу и Калугу. В общей сумме все сэкономили полмиллиарда рублей. Но есть один нюанс: дороги стали убиваться быстрее, поэтому деньги пойдут на их ремонт.
АГН “Москва“ / Артур Новосильцев