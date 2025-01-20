Вильфанд призвал москвичей не ждать снега в ближайшие дни
До конца этой недели в Москве ожидается продолжение оттепели, которая полностью лишит жителей столицы снежного покрова. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
«Ночь с понедельника на вторник — минус 6-8 градусов в Москве, по области — до минус 10 градусов. Утром ещё прохладно будет, около минус 7-8 градусов. Днём будет постепенно температура повышаться до минус 2-4 градусов, по области — до минус 6 градусов. <…> В ночь на среду температура в столице составит минус 5-7 градусов, по области — до минус 9 градусов, днём максимальная температура будет составлять от минус 1 до минус 4 градусов», — сказал он.
Синоптик добавил, что с четверга и до конца недели днём ожидается около нуля и даже до плюс пяти градусов. Порывы ветра будут настигать всех с юга, а давление будет на высоком уровне, более чем 15 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Александр Ильин рассказал жителям Московской области, что стоит ждать морозов уже в конце января. По его словам, температура воздуха в регионе может опуститься до минус 12 градусов. Однако долго радоваться настоящей зимней погоде не получится.
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