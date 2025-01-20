Вильфанд призвал москвичей не ждать снега в ближайшие дни

До конца этой недели в Москве ожидается продолжение оттепели, которая полностью лишит жителей столицы снежного покрова. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Ночь с понедельника на вторник — минус 6-8 градусов в Москве, по области — до минус 10 градусов. Утром ещё прохладно будет, около минус 7-8 градусов. Днём будет постепенно температура повышаться до минус 2-4 градусов, по области — до минус 6 градусов. <…> В ночь на среду температура в столице составит минус 5-7 градусов, по области — до минус 9 градусов, днём максимальная температура будет составлять от минус 1 до минус 4 градусов», — сказал он.

Синоптик добавил, что с четверга и до конца недели днём ожидается около нуля и даже до плюс пяти градусов. Порывы ветра будут настигать всех с юга, а давление будет на высоком уровне, более чем 15 миллиметров ртутного столба.