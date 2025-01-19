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Регион
19 января, 13:52

Жителей Подмосковья предупредили о возвращении зимы

Синоптик Ильин: В конце января в Подмосковье ожидаются морозы до минус 12°C

Жителям Московской области стоит ждать морозов уже в конце января, спрогнозировал синоптик Александр Ильин. По его словам, температура воздуха в регионе может опуститься до минус 12 градусов. Однако долго радоваться настоящей зимней погоде не получится.

«Период таких морозов продержится недолго, буквально пару суток. В дневные часы температура составит -5…0 градусов. Не обойдётся без осадков в виде снега», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К слову, снег в начале и середине третьей декады января в основном будет слабым. Осадки ожидаются и в феврале, однако и последний месяц зимы не будет холодным. Наоборот, в регион вернётся аномально тёплая погода, предупредил эксперт.

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Ранее дачников предупредили об опасности аномально тёплой зимы, из-за которой Байкал остался безо льда и грибы выросли в подмосковных лесах. Кстати, на фоне аномальной зимы россиян предупредили о сюрпризах погоды.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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