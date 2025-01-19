Жителей Подмосковья предупредили о возвращении зимы
Синоптик Ильин: В конце января в Подмосковье ожидаются морозы до минус 12°C
Жителям Московской области стоит ждать морозов уже в конце января, спрогнозировал синоптик Александр Ильин. По его словам, температура воздуха в регионе может опуститься до минус 12 градусов. Однако долго радоваться настоящей зимней погоде не получится.
«Период таких морозов продержится недолго, буквально пару суток. В дневные часы температура составит -5…0 градусов. Не обойдётся без осадков в виде снега», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
К слову, снег в начале и середине третьей декады января в основном будет слабым. Осадки ожидаются и в феврале, однако и последний месяц зимы не будет холодным. Наоборот, в регион вернётся аномально тёплая погода, предупредил эксперт.
Life.ru