Жителей Подмосковья предупредили о возвращении зимы

Жителям Московской области стоит ждать морозов уже в конце января, спрогнозировал синоптик Александр Ильин. По его словам, температура воздуха в регионе может опуститься до минус 12 градусов. Однако долго радоваться настоящей зимней погоде не получится.

«Период таких морозов продержится недолго, буквально пару суток. В дневные часы температура составит -5…0 градусов. Не обойдётся без осадков в виде снега», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».