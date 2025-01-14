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14 января, 08:49

Синоптик рассказал, когда ждать первые 20-градусные морозы в Москве

Синоптик Шувалов: В Москве 20-градусные морозы могут начаться после 23 января

Горожане в Москве. Обложка © Life.ru

Горожане в Москве. Обложка © Life.ru

В России в средней полосе сильные морозы могут нагрянуть после 23 января. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодня одна из численных моделей выдала прогноз на похолодание в средней полосе с 23-го января. Судя по тому, как представляется дальнейшее развитие атмосферных процессов, похолодание совсем не мимолётное», — написал синоптик в телеграм-канале.

Эксперт отметил, что похолодание ожидается довольно продолжительным. Температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов. Однако прогноз ещё может поменяться, отметил синоптик.

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Тем не менее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что погода в январе в России будет аномально тёплой. По словам специалиста, температура воздуха превышает норму на пять градусов.

Дарья Нарыкова
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