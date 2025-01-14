Синоптик рассказал, когда ждать первые 20-градусные морозы в Москве
Синоптик Шувалов: В Москве 20-градусные морозы могут начаться после 23 января
Горожане в Москве. Обложка © Life.ru
В России в средней полосе сильные морозы могут нагрянуть после 23 января. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Сегодня одна из численных моделей выдала прогноз на похолодание в средней полосе с 23-го января. Судя по тому, как представляется дальнейшее развитие атмосферных процессов, похолодание совсем не мимолётное», — написал синоптик в телеграм-канале.
Эксперт отметил, что похолодание ожидается довольно продолжительным. Температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов. Однако прогноз ещё может поменяться, отметил синоптик.
Тем не менее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что погода в январе в России будет аномально тёплой. По словам специалиста, температура воздуха превышает норму на пять градусов.