Синоптик рассказал, когда ждать первые 20-градусные морозы в Москве

В России в средней полосе сильные морозы могут нагрянуть после 23 января. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодня одна из численных моделей выдала прогноз на похолодание в средней полосе с 23-го января. Судя по тому, как представляется дальнейшее развитие атмосферных процессов, похолодание совсем не мимолётное», — написал синоптик в телеграм-канале.

Эксперт отметил, что похолодание ожидается довольно продолжительным. Температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов. Однако прогноз ещё может поменяться, отметил синоптик.