Из-за тёплой зимы в лесах Подмосковья выросли грибы

Подмосковные грибники в шоке — из-за тёплой погоды они открыли сезон тихой охоты зимой. Жители региона уже успели собрать целые корзины опят, вешенки и говорушки тоже в изобилии, сообщает kp.ru .

«Сходили в лес, нашли Дрожалку оранжевую и вешенку позднюю. Впервые в жизни сходила в лес зимой», — призналась Наталья из Подмосковья.

В Рязани и Мордовии тоже не обошлось без зимних чудес на радость грибникам. Правда, эксперты призывают любителей тихой охоты проявлять осторожность и срывать только те грибы, которые они однозначно могут определить.