Из-за тёплой зимы в лесах Подмосковья выросли грибы
Подмосковные грибники в шоке — из-за тёплой погоды они открыли сезон тихой охоты зимой. Жители региона уже успели собрать целые корзины опят, вешенки и говорушки тоже в изобилии, сообщает kp.ru.
«Сходили в лес, нашли Дрожалку оранжевую и вешенку позднюю. Впервые в жизни сходила в лес зимой», — призналась Наталья из Подмосковья.
В Рязани и Мордовии тоже не обошлось без зимних чудес на радость грибникам. Правда, эксперты призывают любителей тихой охоты проявлять осторожность и срывать только те грибы, которые они однозначно могут определить.
Ранее синоптик окончательно «отменил» зиму в России. Так, в крымском «Тайгане» из-за аномальной погоды львы впервые зимуют под открытым небом. Кроме того, льда на Байкале в этом году не предвидится из-за погодной аномалии.
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