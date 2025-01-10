Синоптик окончательно «отменил» зиму в России

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве во второй половине зимы ожидается температура выше нормальных значений. Он отметил, что в европейской части России не предсказываются значительные снежные осадки, и климатическая весна может наступить раньше обычного.

По его словам, к концу сезона средняя температура в Москве будет на пять градусов выше нормы, что ставит под сомнение характер зимнего периода. Тем не менее, он подчеркнул, что это не исключает возможности морозов и снегопадов, хотя их влияние на общую атмосферную ситуацию будет незначительным.

«Настоящей зимы не будет — зима канет в Лету, а весна наступит раньше срока», — написал Тишковец у себя в Telegram-канале.

Тишковец также добавил, что климатическая весна, которая обычно начинается 21 марта, может начаться раньше, а снег может начать сходить уже в начале апреля. В марте средняя температура воздуха, по его прогнозам, будет на четыре градуса выше нормы, а в апреле — на три. Причиной аномально теплой зимы и раннего прихода весны он назвал глобальное потепление.

«Спасибо малышу «Эль-Ниньо» и пресловутому глобальному потеплению», — добавил синоптик.