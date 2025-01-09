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9 января, 09:11

Аномалия из Атлантики: Весна придёт в Россию в середине января

Синоптик Вильфанд: В середине января россиян ждёт апрельская погода

Погода в середине января значительно порадует россиян, а может быть и нет. Жителей ждёт потепление и более апрельская погода. О морозах в ближайшее время говорить не придётся, рассказал Life.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока что глобальное потепление будет более сильное и говорить о морозах не приходится. В субботу температура будет очень высокая. Вчера температура была на 9 градусов выше нормы. Сейчас температура больше соответствует первому апреля», — рассказал эксперт.

Сегодня, 9 января, жителей также будет ждать вовсе не зимняя погода. Столбики термометров поднимутся до +2 градусов, а 10 января в Москве может быть до +5. По словам Вильфанда, все эти показатели являются «совершенно аномальной ситуацией», которая связана с переносом тёплого воздуха.

«В воскресенье будет небольшое понижение температуры — около нуля, но всё-таки от -4 до -1 градуса и днём, и ночью. В понедельник морозов сильно ждать не стоит, но ночные температуры будут до -6, а днём до -3 градусов. До конца следующей недели сильных морозов не ожидается», — добавил руководитель Гидрометцентра РФ.

Вся эта мягкая погода связана с тем, что Атлантика не позволяет ни на европейской территории, ни в Сибири почувствовать, что идёт настоящий зимний режим. Практически на всей территории страны, кроме Дальнего Востока, температура не соответствует многолетним значениям. Также в Западной и Северной Сибири, в Краснодарском крае наблюдаются высокие температуры.

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Ранее Вильфанд также предупредил жителей столицы, что первая рабочая неделя 2025 года начнётся с гололедицы и температурного рекорда. Так, до 11 января включительно столбики термометров покажут на 6-7 градусов выше климатической нормы. Горожан также попросили быть более осторожными из-за скользких дорог и тротуаров.

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Life.ru

Екатерина Хмелева
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