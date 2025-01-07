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7 января, 18:44

Первая рабочая неделя года начнётся для москвичей с гололедицы и температурного рекорда

Синоптик Вильфанд: Москвичей ждёт гололедица до 11 января включительно

Первая рабочая неделя года начнётся для москвичей с температурного рекорда. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, до 11 января включительно температура воздуха в столице будет на 6-7 градусов выше климатической нормы. При этом на улице нужно быть предельно осторожными из-за гололедицы.

«Опасность заключается в сильной гололедице. Потому что при температуре плюс 1, даже плюс 2 градуса и ветре, а ветер прогнозируется до 11 метров в секунду, на обдуваемых участках подстилающей поверхности будут формироваться условия для гололедицы», — отметил метеоролог в беседе с ТАСС.

В среду, 8 января, в столице ожидается температура со знаком плюс, а также осадки в виде дождя. В четверг, 9 января, синоптики осадков не обещают, но ночная температура опустится ниже нуля градусов при дневной от 0 до плюс 2. По словам Вильфанда, при нулевой температуре будет происходить то подтаивание, то замерзание, из-за чего на улицах прогнозируется сильная гололедица.

В ночь пятницы, 10 января, в Москве ожидается отрицательная температура — до минус 2, при том, что днём столбик термометра покажет плюс 1 — плюс 3. Аналогичная картина ожидается и в субботу.

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Ранее синоптики предупреждали москвичей, что январь ожидается тёплым — на протяжении всего месяца температура будет выше климатической нормы. При этом в азиатской части страны метеорологи предсказали холода — на Дальнем Востоке температура будет держаться ниже нормы.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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