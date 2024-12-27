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27 декабря, 11:25

Жителям европейской части России рассказали о погоде в январе

Синоптик Вильфанд: Температура на европейской части РФ в январе будет выше нормы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура в январе на европейской части России ожидается около и выше нормы. А вот на Дальнем Востоке она будет ниже нормы, предупредил специалист.

«В январе на европейской территории России температура около и выше нормы, а вот на азиатской части это не так, там будет антициклон, расчёты показывают, что там погода будет нормальная, азиатская, сибирская зима», — сказал он в ходе пресс-конференции.

На основании представленного синоптиком слайда, в январе на территории Дальнего Востока России ожидается погода ниже нормы.

Ранее Life.ru сообщал, что в целом по всей стране зима будет гораздо теплее, чем обычно. Даже на Урале и в Западной Сибири аномалия может достигать три-шесть градусов выше нормы. Однако в январе и феврале после оттепели всё равно возможны сильные морозы.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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