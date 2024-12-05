Не без сюрпризов: Метеорологи раскрыли, какой будет зима в 2025 году
Январские праздники — отличный повод провести время с семьёй и друзьями. Обложка © freepik.com / senivpetro
В Москве зима началась с умеренно тёплого декабря. По данным центра погоды «Фобос», температура в декабре будет на 1,5–2 градуса выше нормы, а осадки ожидаются в пределах 45–60 мм. Январь оправдает звание самого холодного зимнего месяца. В конце первой декады или в начале второй температура может опускаться ниже -20 градусов в столице и области, пишет 360.ru.
По словам климатолога Николая Терешонка, январь и февраль принесут в Москву сильные снегопады из-за южных циклонов, что увеличит прирост снежного покрова. Он также предупреждает о возможных резких перепадах температуры, что может привести к гололедице.
«Усреднённый статистический прогноз погоды отличается от синоптического тем, что он неконкретный. Мы можем сказать, что температура будет выше или ниже нормы. Это очень примерно», — предупредил Цыганков.
По всей России зима 2024/2025 года будет теплее обычного, особенно на Урале и в Западной Сибири, где аномалия может достигать 3–6 градусов выше нормы. Несмотря на это, в январе и феврале возможны сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что количество осадков будет в пределах нормы, но в центральных районах страны возможно превышение нормы снега, что увеличит риск снежных завалов.
«Осадки ожидаются ниже нормы в ряде регионов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, где холод может сдерживать их. В то же время на юге европейской части России могут пройти обильные снегопады или дождь со снегом», — рассказал эксперт ОНФ, член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.
Любители зимних видов спорта и активного отдыха могут рассчитывать на снежные праздники. В Москве новогодняя ночь обещает быть снежной, с температурой около -4 до +1 градуса, а в последующие дни ожидаются морозы до -25 градусов.
Таким образом, начало 2025 года в России будет характеризоваться тёплыми периодами и резкими похолоданиями, с большим количеством снега в январе и феврале.
Ранее Life.ru узнал, почему зима без снега — угроза для животных и людей. Эксперты пояснили, что тёплая зима может привести к раннему пробуждению животных, которые впадают в спячку в холодное время года. А пасмурные дни с дождём и отсутствием солнечного света приводят к дефициту серотонина у людей, что может вызвать депрессию.