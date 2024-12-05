Не без сюрпризов: Метеорологи раскрыли, какой будет зима в 2025 году

В Москве зима началась с умеренно тёплого декабря. По данным центра погоды «Фобос», температура в декабре будет на 1,5–2 градуса выше нормы, а осадки ожидаются в пределах 45–60 мм. Январь оправдает звание самого холодного зимнего месяца. В конце первой декады или в начале второй температура может опускаться ниже -20 градусов в столице и области, пишет 360.ru.

По словам климатолога Николая Терешонка, январь и февраль принесут в Москву сильные снегопады из-за южных циклонов, что увеличит прирост снежного покрова. Он также предупреждает о возможных резких перепадах температуры, что может привести к гололедице.

«Усреднённый статистический прогноз погоды отличается от синоптического тем, что он неконкретный. Мы можем сказать, что температура будет выше или ниже нормы. Это очень примерно», — предупредил Цыганков.

По всей России зима 2024/2025 года будет теплее обычного, особенно на Урале и в Западной Сибири, где аномалия может достигать 3–6 градусов выше нормы. Несмотря на это, в январе и феврале возможны сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что количество осадков будет в пределах нормы, но в центральных районах страны возможно превышение нормы снега, что увеличит риск снежных завалов.

«Осадки ожидаются ниже нормы в ряде регионов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, где холод может сдерживать их. В то же время на юге европейской части России могут пройти обильные снегопады или дождь со снегом», — рассказал эксперт ОНФ, член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

Любители зимних видов спорта и активного отдыха могут рассчитывать на снежные праздники. В Москве новогодняя ночь обещает быть снежной, с температурой около -4 до +1 градуса, а в последующие дни ожидаются морозы до -25 градусов.

Таким образом, начало 2025 года в России будет характеризоваться тёплыми периодами и резкими похолоданиями, с большим количеством снега в январе и феврале.