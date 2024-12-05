Life.ru узнал, почему зима без снега — угроза для животных и людей

В этом году на территории страны наблюдается аномально тёплая погода, и по прогнозам, зима также будет мягкой, с температурой на 1,5–2 градуса выше нормы. Член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды и директор фонда «Зелёная миссия» Ольга Лакустова объяснила в беседе с Life.ru, почему зима без снега может быть опасной для России.

Пока что в столице не установился стабильный снежный покров. Вообще климат в последние десятилетия заметно меняется, и мы всё чаще сталкиваемся с погодными аномалиями. Они связаны с глобальным потеплением. За последние 100 лет температура на Земле увеличилась примерно на 1,5 градуса и с каждым годом процесс идет всё быстрее. Поэтому, возможно, уже через каких-то 20-30 лет, нас может ждать зима без снега, но с резкими колебаниями температур. Ольга Лакустова Член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зелёная миссия»

Лакустова пояснила, что отсутствие стабильного снежного покрова в нашей полосе может стать угрозой для сельского хозяйства. «Снежная подушка» защищает растения от сильных морозов, и без неё урожай может погибнуть, если температура резко упадёт. Это также затрудняет работу коммунальных служб, так как подземные коммуникации будут подвергаться повышенным температурным нагрузкам, что приведёт к большему числу аварий.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что отсутствие снега негативно влияет на животных, например, на медведей и ежей. Тёплая зима может привести к раннему пробуждению этих видов, что ставит их жизнь под угрозу, поскольку они не могут снова впасть в спячку.

Также Лакустова отметила, что зимняя погода без снега может сказаться на психологическом состоянии людей. Пасмурные дни с дождём и отсутствием солнечного света приводят к дефициту серотонина, что может вызвать депрессию.

«Известно, что под воздействием солнца вырабатывается серотонин, который называют гормоном радости. Когда стоит снежная, солнечная, морозная зима она психологически переносится гораздо легче, даже в сильные холода», — резюмировала эксперт.