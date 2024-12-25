Сугробы превратятся в лужи: Москвичам рассказали о погоде в последние дни года
Синоптик Позднякова: В предновогоднюю неделю в Москве потеплеет до +3 градусов
В последнюю неделю перед Новым годом и в первые дни 2025-го в Московском регионе будет относительно тёплая погода. Крепких морозов жителям столицы и области ждать не стоит, заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
В четверг, 26 декабря, по прогнозу эксперта, ожидается повышение атмосферного давления. Столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов. Пятница станет самым холодным днём с температурой до -4 градусов. Сразу после москвичей ждёт новая порция тепла.
«В субботу температурный фон улучшится и ночные значения не опустятся ниже +1 градуса. Плюсовые показатели ожидаются днем: столбики покажут около 3 градусов», — отметила Позднякова в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
В ночь на воскресенье, 29 декабря, похолодает до -3, ожидается сильный туман. Днём вновь стоит ждать потепления до +1 градуса. 31 декабря и 1 января вместо снега может пойти дождь. По самым смелым прогнозам, в первой декаде января в Подмосковье может потеплеть до +5 градусов, а сугробы превратятся в лужи.
Ранее Life.ru писал, что в целом по всей стране зима будет гораздо теплее, чем обычно. Даже на Урале и в Западной Сибири аномалия может достигать 3-6 градусов выше нормы. Однако в январе и феврале после оттепели всё равно возможны сильные морозы. В центральных районах прогнозируется много снега, из-за чего увеличивается риск снежных заносов.
Life.ru