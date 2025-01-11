Раннее пробуждение: Life.ru узнал у эксперта, чем тёплая зима грозит растениям и животным

Синоптики ещё в начале прошлого года предсказали аномально тёплую зиму и их прогнозы оправдались. В январе 2025-го температура в Москве превышает норму на 6–8 градусов. Подобные аномалии становятся всё более частыми за последние десятилетия из-за глобального изменения климата.

Член Общественного совета при Росгидромете, директор фонда «Зелёная миссия» Ольга Лакустова в беседе с Life.ru подчеркнула, что тёплая зима представляет опасность как для растений, так и для животных. Например, длительный период плюсовых температур может заставить деревья и садовые растения начать вегетацию. Если после этого ударят заморозки, растения могут пострадать и даже погибнуть. Защитить сад от такой погоды достаточно сложно, однако есть несколько способов, которые могут помочь.

Необходимо установить подпорки под деревья. Это поможет предотвратить повреждения от ледяного дождя, который может сломать ветви. Также необходимо открыть все растения, которые вы укрывали на зиму защитной плёнкой. При длительном потеплении она может создать парниковый эффект, вызывая гниение. Если же вы не уверены, что тёплая погода сохранится до конца зимы, то деревья ни в коем случае нельзя обрезать, это может сделать их беззащитными. Ольга Лакустова Член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зеленая миссия»

Тёплая зима также может пробудить диких животных, которые обычно впадают в спячку. Лакустова объяснила, что проснувшиеся звери, например, ежи становятся агрессивными из-за недостатка пищи. Она предостерегла от попыток брать таких животных домой или оказывать помощь самостоятельно, если они ранены, и рекомендовала обращаться в специальные службы.

Помимо влияния на природу, зимние оттепели могут вызывать у людей депрессивные состояния из-за нехватки солнечного света. Чтобы справиться с этим, эксперт советует придерживаться определённого режима сна. Засыпать необходимо до 24:00, а просыпаться желательно не позже 7-8 утра. Следует следить за питанием, избегать переедания и употребления алкоголя, так как последний способен усугублять депрессивные состояния.

«Также может помочь цветотерапия. Учёные доказали, что яркие, тёплые цвета положительно влияют на нашу психику при недостатке солнечного цвета. Например, жёлтый плед, яркие подушки на диван или цветные картины помогут скрасить унылые серые будни», — заключила эксперт.