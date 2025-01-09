В Гидрометцентре обрадовали россиян прогнозом о ранней весне

Россиянам спрогнозировали раннее наступление весны в 2025 году. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, уже в марте ожидается тёплая погода.

В частности, это коснётся и Москвы, где в первый весенний месяц будет уже плюс. По ночам в столице ещё возможны низкие температуры до -7 градусов, но днём воздух будет прогреваться от нуля до +5 градусов. Также весна в марте наступит раньше, чем обычно, в Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Мурманской областях.

Волны тепла в марте, как рассказала синоптик в интервью RG.ru, накроют Амурскую область, Приморье, запад Чукотки. При этом на юго-востоке Чукотки и на Камчатке будет холодно.