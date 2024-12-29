Москвичей предупредили о резком похолодании в конце первой рабочей недели января
Синоптик Тишковец: Москвичей ожидает похолодание в первую рабочую неделю
В Москве в первую рабочую неделю ожидается похолодание. Так, 11-12 января температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«С началом первой рабочей недели 2025 года ожидается усиление морозов», — написал Тишковец в телеграм-канале.
Синоптик уточнил, что 9 января температура может вернуться в норму и достигать утром минус 8 — минус 3 градуса, а днём минус 4 — минус 9 градуса. А вот на выходных не исключены сильные холода, пояснил Тишковец.
А ранее Life.ru писал, что в ночь с 30 на 31 декабря начнётся снегопад, который продолжится и днём. По словам синоптика, температура воздуха на Новый год будет около нуля градусов.
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