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29 декабря, 16:47

Москвичей предупредили о резком похолодании в конце первой рабочей недели января

Синоптик Тишковец: Москвичей ожидает похолодание в первую рабочую неделю

В Москве в первую рабочую неделю ожидается похолодание. Так, 11-12 января температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С началом первой рабочей недели 2025 года ожидается усиление морозов», — написал Тишковец в телеграм-канале.

Синоптик уточнил, что 9 января температура может вернуться в норму и достигать утром минус 8 — минус 3 градуса, а днём минус 4 — минус 9 градуса. А вот на выходных не исключены сильные холода, пояснил Тишковец.

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А ранее Life.ru писал, что в ночь с 30 на 31 декабря начнётся снегопад, который продолжится и днём. По словам синоптика, температура воздуха на Новый год будет около нуля градусов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Hrebeniuk

Дарья Нарыкова
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