Москвичей предупредили о резком похолодании в конце первой рабочей недели января

В Москве в первую рабочую неделю ожидается похолодание. Так, 11-12 января температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С началом первой рабочей недели 2025 года ожидается усиление морозов», — написал Тишковец в телеграм-канале.

Синоптик уточнил, что 9 января температура может вернуться в норму и достигать утром минус 8 — минус 3 градуса, а днём минус 4 — минус 9 градуса. А вот на выходных не исключены сильные холода, пояснил Тишковец.