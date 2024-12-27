Из оттепели в морозы: Москвичам рассказали о погоде на новогодних каникулах

Москву перед Рождеством накроет волна холода, предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Тем не менее, по её словам, горожанам следует быть готовыми и к оттепели. Так, в ночь с 30 на 31 декабря начнётся снегопад, который продолжится и днём. Температура воздуха будет около нуля.