Из оттепели в морозы: Москвичам рассказали о погоде на новогодних каникулах
Метеоролог Позднякова: Москву перед Рождеством накроет волна холода
Москву перед Рождеством накроет волна холода, предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Тем не менее, по её словам, горожанам следует быть готовыми и к оттепели. Так, в ночь с 30 на 31 декабря начнётся снегопад, который продолжится и днём. Температура воздуха будет около нуля.
Тёплая погода сохранится также в первый день 2025 года. Однако в начале января ожидается волна относительно холодной погоды. Предварительно, она будет до Рождества, не стала конкретизировать эксперт в беседе с Инфо24.
«Поэтому однозначно можно сказать, что в период зимних каникул мы с вами переживём и период оттепели, и период небольших, но морозов», — подчеркнула метеоролог.
Ранее жителям европейской части России рассказали о погоде в январе. Также россиянам объяснили, почему вместо празднования Нового года они будут страдать от головной боли.
Life.ru