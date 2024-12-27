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27 декабря, 13:30

Из оттепели в морозы: Москвичам рассказали о погоде на новогодних каникулах

Метеоролог Позднякова: Москву перед Рождеством накроет волна холода

Москву перед Рождеством накроет волна холода, предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Тем не менее, по её словам, горожанам следует быть готовыми и к оттепели. Так, в ночь с 30 на 31 декабря начнётся снегопад, который продолжится и днём. Температура воздуха будет около нуля.

Тёплая погода сохранится также в первый день 2025 года. Однако в начале января ожидается волна относительно холодной погоды. Предварительно, она будет до Рождества, не стала конкретизировать эксперт в беседе с Инфо24.

«Поэтому однозначно можно сказать, что в период зимних каникул мы с вами переживём и период оттепели, и период небольших, но морозов», — подчеркнула метеоролог.
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Ранее жителям европейской части России рассказали о погоде в январе. Также россиянам объяснили, почему вместо празднования Нового года они будут страдать от головной боли.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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