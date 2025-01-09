Январская погода в Москве установила новый температурный рекорд
Метеоролог Позднякова: 8 января в Москве стало самым тёплым с 1948 года
8 января стало самым тёплым днём в Москве с 1948 года со средней температурой (на ВДНХ) в 3,2 градуса. Об этом в личном телеграм-канале рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«8 января тёплая ночь сменилась сырым, но тёплым днём с максимальной температурой плюс 4,6 градуса. В итоге средняя суточная температура воздуха на ВДНХ составила плюс 3,2 градуса. И эти сутки стали самыми тёплыми с 1948 года. Температурный режим соответствовал началу апреля», — сказано в её посте.
Согласно прогнозу Поздняковой, средняя суточная температура в Москве будет выше нуля до конца календарной недели.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиянам не стоит рассчитывать на морозный январь. По его словам, середина второго месяца зимы выдастся по-апрельски тёплой, а температура порой будет подниматься до аномальных +5 градусов.
Life.ru