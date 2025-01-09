Январская погода в Москве установила новый температурный рекорд

8 января стало самым тёплым днём в Москве с 1948 года со средней температурой (на ВДНХ) в 3,2 градуса. Об этом в личном телеграм-канале рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«8 января тёплая ночь сменилась сырым, но тёплым днём с максимальной температурой плюс 4,6 градуса. В итоге средняя суточная температура воздуха на ВДНХ составила плюс 3,2 градуса. И эти сутки стали самыми тёплыми с 1948 года. Температурный режим соответствовал началу апреля», — сказано в её посте.

Согласно прогнозу Поздняковой, средняя суточная температура в Москве будет выше нуля до конца календарной недели.