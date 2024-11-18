Ядовитые «трубы ангела» зацвели в «Аптекарском огороде» в Москве

В Ботаническом саду биологического факультета МГУ «Аптекарский огород» зацвело одно из самых впечатляющих растений — бругмансия, известная как «трубы ангела». Это экзотическое кустарниковое растение привлекает внимание своими гигантскими цветами, которые могут достигать 50 сантиметров в длину. А еще насыщенным цветочным ароматом, напоминающим запах лилии.

Несмотря на свою красоту, бругмансия небезопасна для людей. «Все части растения ядовиты и прикасаться к нему категорически не рекомендуется», — напомнили сотрудники Ботанического сада.

В «Аптекарском огороде» отмечают, что цветение бругмансии — это уникальное зрелище, которое продлится недолго. На одном из экземпляров уже распустилось более двадцати цветов, которые будут постепенно раскрываться. Жизненный цикл каждого цветка короткий, поэтому посетителям рекомендуется не откладывать визит в оранжерею, чтобы успеть посмотреть на цветущее растение.

Помимо бругмансии, в «Аптекарском огороде» сейчас можно увидеть и другие экзотические растения со всего мира. Среди них: османтус душистый, камелия японская, азалии, пеларгонии и нерине.

«Аптекарский огород» — самый старый ботанический сад в России. Он был основан Петром I в 1706 году. Сад находится в Москве по адресу Проспект Мира, 26/1. Стоимость билетов в сад в будние дни составляет 300 ₽, а в выходные и праздничные дни — 400 ₽. Также есть льготные билеты и экскурсии.