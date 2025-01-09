Из-за аномальной зимы львы в крымском «Тайгане» впервые зимуют под открытым небом

В сафари-парке «Тайган» в Крыму львов вместо зимних вольеров впервые оставили на открытой территории в саванне. Об этом рассказал глава заповедника Олег Зубков.

«Аномально тёплая зима в Крыму. Ещё не было холодов, при которых львы бы зашли в открытые зимние вольеры. До сегодняшнего дня львы находятся в саванне, гуляют. Такого никогда за всю историю «Тайгана» не было», — цитирует директора «Тайгана» РИА «Новости».

Зубков пояснил, что обычно в этот период львы по меньшей мере на пару месяцев отправляются жить в тёплые зимние вольеры. Пока цари зверей греются, открытую территорию, которую называют саванной, облагораживают и готовят к приходу весны.

«Тайган» — частный сафари-парк для львов, в котором содержится самая крупная коллекция этих хищников в Европе, он расположен в Белогорском районе Крыма. На территории парка живут порядка 60 львов, в том числе белые особи, свыше 50 тигров и сотни других животных. Территория «Тайгана» — 32 гектара, из которых сафари-парк занимает около 20, а на остальной площади оборудованы стационарный и детский контактный зоопарк для детей.