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4 января, 18:13

Львам из парка «Земля прайда» подарили необычные «игрушки»

Львам из парка «Земля прайда» в честь новогодних праздников подарили ёлки

В Московской области львам из парка «Земля прайда» сделали необычный сюрприз, подарив им ёлки. Хищники быстро нашли применение хвойным красавицам: некоторые из них попытались попробовать ель на зуб, другие использовали деревья в качестве лежанки. А самые креативные даже расчесали свою гриву о лапы деревьев. Видео с довольными животными было опубликовано в телеграм-канале парка.

Подарок пришёлся по вкусу всем хищникам. Видео © Telegram / «Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА»

«Наш львиный прайд тоже получил свою партию ёлочек и сразу нашёл им применение», — поделились в телеграм-канале парка.

Похищенный кенгурёнок Крош переехал в зоопарк Костромы для создания семьи
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Ранее сообщалось, что посетители Московского зоопарка в рамках специальной акции с 3 по 9 января смогут впервые увидеть краснокнижную малайскую медведицу Машу. Москвичи и гости столицы получат возможность своими глазами взглянуть на редчайшее животное в павильоне, куда можно будет войти на 10 минут.

Обложка ©

Telegram / «Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА»

Алена Пенчугина
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