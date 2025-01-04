Львам из парка «Земля прайда» подарили необычные «игрушки»

В Московской области львам из парка «Земля прайда» сделали необычный сюрприз, подарив им ёлки. Хищники быстро нашли применение хвойным красавицам: некоторые из них попытались попробовать ель на зуб, другие использовали деревья в качестве лежанки. А самые креативные даже расчесали свою гриву о лапы деревьев. Видео с довольными животными было опубликовано в телеграм-канале парка.

Подарок пришёлся по вкусу всем хищникам. Видео © Telegram / «Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА»

«Наш львиный прайд тоже получил свою партию ёлочек и сразу нашёл им применение», — поделились в телеграм-канале парка.