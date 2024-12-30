Похищенный кенгурёнок Крош переехал в зоопарк Костромы для создания семьи

Кенгурёнок Крош, которого похитил карлик из Ярославского зоопарка ради обезьян своей мечты, переехал в зоопарк Костромы для создания семьи

Как рассказали SHOT сотрудники Ярославского зоопарка, кенгурёнок Крош после похищения оправился быстро. Позавчера он переехал в Костромской зоопарк, где в ближайшее время познакомится с другими кенгуру и в перспективе обзаведётся семьёй. Крошу, которому сейчас 7 месяцев, благоустроили вольер, подготовили лакомства — семечки, кукурузу, фрукты. Пока животное на карантине. Местные жители в восторге и рады такому предновогоднему подарку.