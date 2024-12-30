Похищенный кенгурёнок Крош переехал в зоопарк Костромы для создания семьи
Кенгурёнок Крош. Обложка © Telegram / Ярославский зоопарк
Кенгурёнок Крош, которого похитил карлик из Ярославского зоопарка ради обезьян своей мечты, переехал в зоопарк Костромы для создания семьи
Как рассказали SHOT сотрудники Ярославского зоопарка, кенгурёнок Крош после похищения оправился быстро. Позавчера он переехал в Костромской зоопарк, где в ближайшее время познакомится с другими кенгуру и в перспективе обзаведётся семьёй. Крошу, которому сейчас 7 месяцев, благоустроили вольер, подготовили лакомства — семечки, кукурузу, фрукты. Пока животное на карантине. Местные жители в восторге и рады такому предновогоднему подарку.
Второй выживший кенгурёнок, из Калужского зоопарка, оказался девочкой — во время кражи млекопитающему было 6 месяцев, пол был не ясен. Сейчас кенгурёнок-девочка, которую назвали Звёздочкой, живёт вместе с родителями в одном вольере в парке птиц "Воробьи" в Калужской области.
Напомним, подозреваемым в краже Кроша, а также ещё двух кенгурят из парка под Калугой оказался 31-летний Иван Некрасов. Его задержали на вокзале во Владимирской области при попытке скрыться от правоохранителей. Оказалось, что он уже успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку, а ещё один малыш скончался. Похитителя поместили под арест до конца ноября. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.