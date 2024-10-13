Зоопарк показал счастливое воссоединение похищенного кенгурёнка Кроша с мамой и папой
Похищенный в Ярославле кенгурёнок Крош воссоединился с родителями
Похищенный кенгурёнок Крош. Фото © aif.ru / Анастасия Григорьева
Кенгурёнок Крош, которого в конце сентября похитили из зоопарка в Ярославле, вернулся домой. Малыша поместили в переноску и доставили в вольер к родителям. Об этом пишет aif.ru.
Похищенный кенгурёнок Крош. Видео © VK / Ярославский зоопарк / Yaroslavl zoo
На появившихся кадрах видно, что кенгурёнок ничуть не пострадал. Он выглядит достаточно упитанным и довольным жизнью. После возвращения в вольер, он увидел знакомые мордочки и ринулся к маме и папе. Счастливая семья воссоединилась.
Подозреваемым в краже Кроша, а также ещё двух кенгурят из парка под Калугой оказался 31-летний Иван Некрасов. Его задержали на вокзале во Владимирской области при попытке скрыться от правоохранителей. Оказалось, что он уже успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку, а ещё один малыш скончался. Похитителя поместили под арест до конца ноября. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.