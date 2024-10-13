Зоопарк показал счастливое воссоединение похищенного кенгурёнка Кроша с мамой и папой

Кенгурёнок Крош, которого в конце сентября похитили из зоопарка в Ярославле, вернулся домой. Малыша поместили в переноску и доставили в вольер к родителям. Об этом пишет aif.ru .

На появившихся кадрах видно, что кенгурёнок ничуть не пострадал. Он выглядит достаточно упитанным и довольным жизнью. После возвращения в вольер, он увидел знакомые мордочки и ринулся к маме и папе. Счастливая семья воссоединилась.