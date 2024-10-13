Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
13 октября, 11:20

Зоопарк показал счастливое воссоединение похищенного кенгурёнка Кроша с мамой и папой

Похищенный в Ярославле кенгурёнок Крош воссоединился с родителями

Похищенный кенгурёнок Крош. Фото © aif.ru / Анастасия Григорьева

Похищенный кенгурёнок Крош. Фото © aif.ru / Анастасия Григорьева

Кенгурёнок Крош, которого в конце сентября похитили из зоопарка в Ярославле, вернулся домой. Малыша поместили в переноску и доставили в вольер к родителям. Об этом пишет aif.ru.

Похищенный кенгурёнок Крош. Видео © VK / Ярославский зоопарк / Yaroslavl zoo

На появившихся кадрах видно, что кенгурёнок ничуть не пострадал. Он выглядит достаточно упитанным и довольным жизнью. После возвращения в вольер, он увидел знакомые мордочки и ринулся к маме и папе. Счастливая семья воссоединилась.

Карлик, похитивший кенгуру, оказался лилипутом
Карлик, похитивший кенгуру, оказался лилипутом

Подозреваемым в краже Кроша, а также ещё двух кенгурят из парка под Калугой оказался 31-летний Иван Некрасов. Его задержали на вокзале во Владимирской области при попытке скрыться от правоохранителей. Оказалось, что он уже успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку, а ещё один малыш скончался. Похитителя поместили под арест до конца ноября. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Карлик-похититель кенгурят попал в преступный мир ещё подростком
Карлик-похититель кенгурят попал в преступный мир ещё подростком
Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров