Карлик, похитивший кенгуру, оказался лилипутом
Эндокринолог Мисникова: Мужчина, похитивший кенгуру — лилипут, а не карлик
Иван Некрасов. Обложка © SHOT
В Сети быстро распространились новости о карлике-злодее, который похитил кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях. Адвокат пойманного Ивана Некрасова просила не называть подзащитного подобным образом. Life.ru обратился к специалисту и выяснил, что 31-летний мужчина действительно не карлик, он — лилипут.
«Карлики и лилипуты – это два совершенно разных заболевания и состояния. Те, кого называют лилипутами – это пациенты, которые пропорционально сложены. Они просто маленького роста, но их конечности пропорциональны телу», — объяснила врач-эндокринолог Инна Мисникова.
Доктор, что в медицине понятия «карлик» и «лилипут» не используют. Однако принято считать, что у карликов нарушено развитие длинных костей. Такие люди имеют нормальное тело и короткие руки и ноги, выглядят они не пропорционально. Так как у Некрасова таких деформаций с конечностями не наблюдается, он считается лилипутом, а не карликом.
Напомним, что Иван Некрасов похитил трёх кенгурят из Калужского и Ярославского зоопарков. Один из кенгурят во время похищения задохнулся и умер, второго лилипут успел продать в Москве. Оказалось, что Некрасов связался с преступным миром ещё в подростковом возрасте.