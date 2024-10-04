Карлик, похитивший кенгуру, оказался лилипутом

В Сети быстро распространились новости о карлике-злодее, который похитил кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях. Адвокат пойманного Ивана Некрасова просила не называть подзащитного подобным образом. Life.ru обратился к специалисту и выяснил, что 31-летний мужчина действительно не карлик, он — лилипут.

«Карлики и лилипуты – это два совершенно разных заболевания и состояния. Те, кого называют лилипутами – это пациенты, которые пропорционально сложены. Они просто маленького роста, но их конечности пропорциональны телу», — объяснила врач-эндокринолог Инна Мисникова.