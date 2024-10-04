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4 октября, 10:22

«Детские» мотивы: Адвокат объяснила, зачем карлик похитил кенгурят из зоопарков

Заволжский суд Ярославля арестовал похитителя кенгурят из зоопарков

Заволжский районный суд Ярославля арестовал на 1 месяц и 26 дней карлика, который украл трёх кенгурят из зоопарков. Как сообщает SHOT, ему грозит до пяти лет колонии.

Карлика-похитителя кенгурят заводят в зал суда в Ярославле. Видео © SHOT

Адвокат Ивана Некрасова утверждает, что её подзащитный психически нездоров — предварительно, ему диагностировали некое психическое расстройство. Также, по словам юриста есть заболевания, которые могут развиваться. Мотивы преступления у Некрасов, по словам адвоката, были «детские»: увидел кенгурят и не смог удержаться. Сам 31-летний мужчина расплакался и заявил, что очень сожалеет о содеянном.

Напомним, что ранее сразу трое кенгурят пропали из зоопарков в Калуге и Ярославле. Похитителем оказался человек небольшого роста, внешне походивший на ребёнка. Его удалось задержать. К сожалению, одного кенгурёнка нашли в его сумке мёртвым, а ещё одного Некрасов уже продал в Москве.

Карлик-похититель сожалеет о том, что один из кенгурят задохнулся
Карлик-похититель сожалеет о том, что один из кенгурят задохнулся
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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