Карлик-похититель сожалеет о том, что один из кенгурят задохнулся
Адвокат похитителя кенгурят заявил, что украденное животное задохнулось случайно
Похититель кенгурят из Калужского и Ярославского зоопарков утверждает, что один из детёнышей задохнулся в сумке случайно. Иван Некрасов сожалеет об этом, заявила его адвокат. Вскоре он предстанет перед судом за совершённые действия.
«Кенгурёнок задохнулся случайно, пока его транспортировали... Подзащитный очень сожалеет о содеянном», — рассказала РИА Новости адвокат Екатерина Сентищева.
Напомним, что на этой неделе сразу трое кенгурят пропали из зоопарков в Калуге и Ярославле. Похитителем оказался человек небольшого роста, внешне походивший на ребёнка. Его удалось задержать. К сожалению, один кенгурёнок бы найден в его сумке мёртвым, а ещё одного Некрасов уже продал в Москве.
VK / Парк птиц «Воробьи»