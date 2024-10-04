Карлик-похититель сожалеет о том, что один из кенгурят задохнулся

Похититель кенгурят из Калужского и Ярославского зоопарков утверждает, что один из детёнышей задохнулся в сумке случайно. Иван Некрасов сожалеет об этом, заявила его адвокат. Вскоре он предстанет перед судом за совершённые действия.

Напомним, что на этой неделе сразу трое кенгурят пропали из зоопарков в Калуге и Ярославле. Похитителем оказался человек небольшого роста, внешне походивший на ребёнка. Его удалось задержать. К сожалению, один кенгурёнок бы найден в его сумке мёртвым, а ещё одного Некрасов уже продал в Москве.