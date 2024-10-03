Карлик – похититель кенгурят устроил битву со священником за душу работницы церкви

Иван Некрасов, похитивший кенгурят из зоопарков ради обмена на обезьяну, рассорился со священником из-за попытки добиться девушки с помощью приворота. О «магических» преступлениях 31-летнего форточника стало известно SHOT.

Иван Некрасов и Ксения. Фото © SHOT

31-летний Иван Некрасов, который жил один в небольшом домике при церкви в селе Тарногский Городок в Вологодской области, влюбился в церковную служительницу. Все подкаты оставались безуспешными. В какой-то момент любитель животных решил взять возлюбленную нахрапом. Мужчина вломился в дом барышни с твёрдым намерением добиться взаимности, а когда та стала безапелляционно выталкивать его наружу, залил её перцовкой.

После этого Ивана попросили съехать из церковного домика. Историей заинтересовалась полиция, а Ваня обратился к магу, чтобы тот приворожил даму, но затея не увенчалась успехом.

В беседе с SHOT настоятель церкви в селе Тарногский Городок рассказал, что 15-летний Ваня пришёл к нему в 2009 году, попросил покрестить и попросился в помощники, так как ему негде жить. Но смиренным поведением, по словам батюшки, не отличался: постоянно что-то крал, а однажды принёс в свой домик несколько обезьян. Потом сжёг чужой мотоцикл. До истории с нападением приставал к другой сотруднице храма, сильно старше его, сталкерил её, но также получил жёсткий отказ.