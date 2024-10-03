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3 октября, 16:47

Карлик – похититель кенгурят устроил битву со священником за душу работницы церкви

SHOT: Похититель кенгурят с помощью магии боролся за девушку со священником

Иван Некрасов, похитивший кенгурят из зоопарков ради обмена на обезьяну, рассорился со священником из-за попытки добиться девушки с помощью приворота. О «магических» преступлениях 31-летнего форточника стало известно SHOT.

Иван Некрасов и Ксения. Фото © SHOT

Иван Некрасов и Ксения. Фото © SHOT

31-летний Иван Некрасов, который жил один в небольшом домике при церкви в селе Тарногский Городок в Вологодской области, влюбился в церковную служительницу. Все подкаты оставались безуспешными. В какой-то момент любитель животных решил взять возлюбленную нахрапом. Мужчина вломился в дом барышни с твёрдым намерением добиться взаимности, а когда та стала безапелляционно выталкивать его наружу, залил её перцовкой.

После этого Ивана попросили съехать из церковного домика. Историей заинтересовалась полиция, а Ваня обратился к магу, чтобы тот приворожил даму, но затея не увенчалась успехом.

В беседе с SHOT настоятель церкви в селе Тарногский Городок рассказал, что 15-летний Ваня пришёл к нему в 2009 году, попросил покрестить и попросился в помощники, так как ему негде жить. Но смиренным поведением, по словам батюшки, не отличался: постоянно что-то крал, а однажды принёс в свой домик несколько обезьян. Потом сжёг чужой мотоцикл. До истории с нападением приставал к другой сотруднице храма, сильно старше его, сталкерил её, но также получил жёсткий отказ.

После этого Ваня где-то нашёл крокодила и пытался переехать с ним жить в Сочи, но тоже не вышло.

Карлик, похитивший кенгурят ради обезьяны, держал дома крокодила
Карлик, похитивший кенгурят ради обезьяны, держал дома крокодила

Напомним, что за неделю из двух зоопарков были похищены три детёныша кенгуру: один в Ярославле, ещё двое — под Калугой. Позже похитителя задержали. Оказалось, что одно животное он уже продал в Москве, а второе хотел обменять на обезьяну. К сожалению, третий малыш скончался. МВД также опубликовало видео задержания негодяя.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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