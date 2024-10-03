Карлик, похитивший кенгурят ради обезьяны, держал дома крокодила
SHOT: Похитивший кенгурят карлик оказался рецидивистом и раньше крал крокодила
Иван Некрасов. Обложка © SHOT
Карлик Иван Некрасов, похищавший кенгурят из зоопарков ради обезьяны, ранее пытался переехать жить в Сочи с крокодилом. Он принёс рептилию в отдел МВД, чтобы ему подписали разрешение на перевозку экзотической рептилии. Об этом сообщил SHOT.
Похищенный Иваном Некрасовым крокодил. Фото © SHOT
31-летний мужчина жил один в небольшом доме возле церкви в селе Тарногский Городок в Вологодской области. По словам местных, натуралист всегда был одиночкой и странно себя вёл, а однажды сжёг мотоцикл одного из жителей. Ловили карлика за другими жестокостями в отношении животных — он топил местных кошек.
В 2020 году Некрасов где-то достал крокодила и сильно напугал сельчан. Он пришёл в полицию, открыл сумку, а там был хищник. Мужчина заявил, что хочет переехать жить в Сочи, потому что крокодилу нужно жить в тепле. Животное изъяли и передали ветеринарам.
Напомним, что всего за одну неделю из двух зоопарков похитили трёх кенгурят: одного в Ярославле, и двух под Калугой. Позже злодей был задержан. Им оказался 31-летний Иван Некрасов. Оказалось, что он уже успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку, а ещё один кенгурëнок скончался. Чтобы совершать кражи, преступник пользовался своим маленьким ростом, от природы он карлик.