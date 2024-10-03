Карлик, похитивший кенгурят ради обезьяны, держал дома крокодила SHOT: Похитивший кенгурят карлик оказался рецидивистом и раньше крал крокодила 3 октября, 09:26 Иван Некрасов. Обложка © SHOT

Карлик Иван Некрасов, похищавший кенгурят из зоопарков ради обезьяны, ранее пытался переехать жить в Сочи с крокодилом. Он принёс рептилию в отдел МВД, чтобы ему подписали разрешение на перевозку экзотической рептилии. Об этом сообщил SHOT.

Похищенный Иваном Некрасовым крокодил. Фото © SHOT

31-летний мужчина жил один в небольшом доме возле церкви в селе Тарногский Городок в Вологодской области. По словам местных, натуралист всегда был одиночкой и странно себя вёл, а однажды сжёг мотоцикл одного из жителей. Ловили карлика за другими жестокостями в отношении животных — он топил местных кошек.

В 2020 году Некрасов где-то достал крокодила и сильно напугал сельчан. Он пришёл в полицию, открыл сумку, а там был хищник. Мужчина заявил, что хочет переехать жить в Сочи, потому что крокодилу нужно жить в тепле. Животное изъяли и передали ветеринарам.

Авторы Татьяна Миссуми