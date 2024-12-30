Посетители Московского зоопарка на новогодних впервые увидят малайскую медведицу

Жителям и гостям Москвы с 3-го по 9 января предоставится возможность собственными глазами увидеть, как живёт малайская медведица Маша. Для того чтобы заглянуть к экзотическому животному в павильон, нужно соблюсти правила акции — приобрести билет, пройти предварительную регистрацию и, главное, принести с собой плюшевого медведя.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала детали акции для встречи с малайским мишкой. Видео © Предоставлено Life.ru

На данный момент малайские медведи считаются самым редким видом среди медвежьих, они занесены в Международную Красную книгу, где числятся «уязвимыми». Нередко их также называют солнечными из-за желтоватого пятна в форме подковы на груди. В будущем в Московском зоопарке можно будет посмотреть сразу на трёх малышей данного вида. Имена им выбирали с помощью платформы «Активный гражданин». Два медвежонка, Лучик и Звёздочка, сейчас находятся на пути в Москву, а медведица Маша прибыла в зоопарк ещё в августе.

Для того чтобы Маша быстрее и легче адаптировалась к новой обстановке, сотрудники зоопарка придумали трогательную акцию. Посетить её павильон удастся в рамках небольших групп. Однако визит ограничен по времени — не более десяти минут, чтобы животное не испытывало стресс. Всего мероприятие будет длиться не более 1,5 часа в день. Фото- и видеосъёмка медведицы строго запрещена.

Принесённые медведи — важная часть мероприятия, так как полученные сотрудниками игрушки затем будут использованы в качестве настила в вольере. Таким образом в зоопарке подстраховывают малайцев во время возможных падений с высоты. Приниматься будут медведи размером от 70 сантиметров. Также в зверинце уточнили, что важна не новизна плюшевой игрушки, а её мягкость. Перед использованием все полученные медведи будут обработаны.