В Московском зоопарке выбрали имена малайским медвежатам
Малайских медвежат из Московского зоопарка назовут Машей, Лучиком и Звёздочкой
Девочку теперь зовут Маша. Обложка: © Telegram / Московский зоопарк
У малайского медвежонка из Московского зоопарка теперь есть имя. В телеграм-канале учреждения сообщили, что его для детёныша солнечного мишки выбирали жители столицы на портале «Активный гражданин».
Малайский медвежонок. Видео © Telegram / Московский зоопарк
В голосовании приняли участие 230 тысяч человек. Самочку, которая приехала в Москву в конце августа, назовут Машей. Среди других популярных вариантов, предложенных москвичами, оказались Аврора, Августа, Злата.
Также жители столицы выбрали клички для двух сородичей Маши, которые приедут в зоопарк совсем скоро. Мальчика назовут Лучик, а девочку — Звёздочка.
Напомним, что краснокнижную малайскую медведицу привезли в Московский зоопарк в октябре. Тогда малышке было всего 7 месяцев. Медвежонок хорошо кушал и обживал свой новый вольер.