В Московском зоопарке выбрали имена малайским медвежатам

У малайского медвежонка из Московского зоопарка теперь есть имя. В телеграм-канале учреждения сообщили, что его для детёныша солнечного мишки выбирали жители столицы на портале «Активный гражданин».

Малайский медвежонок. Видео © Telegram / Московский зоопарк

В голосовании приняли участие 230 тысяч человек. Самочку, которая приехала в Москву в конце августа, назовут Машей. Среди других популярных вариантов, предложенных москвичами, оказались Аврора, Августа, Злата.