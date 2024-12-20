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20 декабря, 10:12

В Московском зоопарке выбрали имена малайским медвежатам

Малайских медвежат из Московского зоопарка назовут Машей, Лучиком и Звёздочкой

Девочку теперь зовут Маша. Обложка: © Telegram / Московский зоопарк

Девочку теперь зовут Маша. Обложка: © Telegram / Московский зоопарк

У малайского медвежонка из Московского зоопарка теперь есть имя. В телеграм-канале учреждения сообщили, что его для детёныша солнечного мишки выбирали жители столицы на портале «Активный гражданин».

Малайский медвежонок. Видео © Telegram / Московский зоопарк

В голосовании приняли участие 230 тысяч человек. Самочку, которая приехала в Москву в конце августа, назовут Машей. Среди других популярных вариантов, предложенных москвичами, оказались Аврора, Августа, Злата.

Также жители столицы выбрали клички для двух сородичей Маши, которые приедут в зоопарк совсем скоро. Мальчика назовут Лучик, а девочку — Звёздочка.

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Напомним, что краснокнижную малайскую медведицу привезли в Московский зоопарк в октябре. Тогда малышке было всего 7 месяцев. Медвежонок хорошо кушал и обживал свой новый вольер.

Ольга Сливченко
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