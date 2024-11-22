В Московский зоопарк привезут ещё двух малайских медвежат

Московский зоопарк готовится к пополнению: в ближайшее время туда привезут двух малайских медвежат — девятимесячного самца и самку. После прибытия в столицу малыши будут размещены в карантинной зоне, а затем переедут к медведице того же вида, которая приехала в зоопарк в августе, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Проект «Активный гражданин» приглашает жителей столицы принять участие в выборе имён для трёх медвежат. Для самки предложены такие варианты, как Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави и Сунни. Для самца можно выбрать среди имён Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука. Вторую самку предполагается назвать Манго, Малаша, Звёздочка, Кира, Ассоль или Парвати.

Медведица, прибывшая в зоопарк в этом году, недавно отметила девять месяцев. Она уже адаптировалась, окрепла и теперь с удовольствием играет с киперами. Это первые малайские медведи в Московском зоопарке после долгого перерыва. В 1980-х годах здесь жили медвежата по именам Солоха, Лялька и Соломон, но в 1990-х годах, после реконструкции зоопарка, их перевезли в другие учреждения.

Несмотря на свою редкость, малайские медведи прекрасно чувствуют себя в московском зоопарке. Специалисты уверены, что приложат все усилия, чтобы малыши росли здоровыми и счастливыми.

«Для медвежат созданы отличные условия. Наши зоологи разработали специальный рацион, и будут тщательно следить за их ростом и развитием», — отметила директор зоопарка Светлана Акулова.