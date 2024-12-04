Малайская медведица обживается в новом просторном доме в Московском зоопарке

В Московский зоопарк приехала семимесячная самка малайского медведя. Это событие стало частью природоохранной программы, направленной на сохранение редких видов. Малайские медведи — миниатюрные представители своего семейства и находятся в уязвимом положении, согласно международной Красной книге.

Малайская медведица обживается в новом вольере. Видео © Telegram / Московский зоопарк

В пресс-службе зоосада отметили, что медведица поселилась во внутреннем, неэкспозиционном вольере, где проходит адаптацию к новым условиям и персоналу. Вольер оборудован для комфортного проживания и развития: здесь много пространства для игр и лазания, а также созданы условия для тренировки навыков. Для безопасности медвежонка на пол стелят мягкие одеяла.

Процесс адаптации проходит под наблюдением ведущего зоотехника отдела «Млекопитающие» Дениса Кочатова. Медвежонка постепенно приучают к новому пространству, увеличивая время пребывания.

«При первом заходе в новое место наша медведица проявила настороженность и внимательно изучила пространство. Быстро освоившись, она начала активно исследовать всё, что было в комнате, и играть с игрушками, которые переехали вместе с ней из игровой комнаты», — рассказывает зоотехник отдела «Млекопитающие» Денис Кочатов. Зоотехники уже приучили медведицу к транспортному боксу, чтобы минимизировать стресс при необходимости перемещения.

Рацион малышки включает фрукты и овощи, такие как яблоки, груши, тыква и морковь. Постепенно её переводят с каш и пюре на более крупные кусочки пищи, что способствует развитию жевательных навыков. В ближайшее время планируется переход на сырые продукты, что также важно для её роста и развития.

За медведицей ведётся круглосуточное наблюдение. Она уже позволяет ветеринарам проводить медицинские манипуляции, такие как забор крови и измерение давления. Несмотря на её миниатюрные размеры, медведица обладает значительной силой, поэтому все процедуры проводятся с соблюдением мер безопасности.

Московский зоопарк уже имел опыт содержания малайских медведей в 1980-х годах, и нынешние зоологи продолжают традиции ухода за этими редкими животными. Посетители смогут увидеть медвежонка после завершения карантина и полной адаптации.