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27 декабря, 00:07

Бурый медведь Гром из ЛНР наел 380 кг и впал в спячку в Московском зоопарке

Бурый медведь Гром, который приехал в Московский зоопарк осенью 2022 года из города Кременная в ЛНР, впал в зимнюю спячку. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

«Косолапый привык к новому месту и комфортно себя здесь чувствует. Зоологи и киперы приложили максимум усилий для адаптации нашего богатыря. К зимнему сезону Гром усиленно наедал вес и к началу спячки весил около 380 кг», — написали в сообщении.

Гром привык к новому месту и впал в спячку. Фото © Telegram / Московский зоопарк

Гром привык к новому месту и впал в спячку. Фото © Telegram / Московский зоопарк

Медведь Гром из Московского зоопарка встретил первый снег с гордо поднятым носом
Медведь Гром из Московского зоопарка встретил первый снег с гордо поднятым носом

Напомним, что бурый мишка прибыл в Московский зоопарк из Донбасса — тогда его спасли из города Кременная в ЛНР. Грома кормили и опекали сотрудники местного пивного завода — за время, проведённое там, косолапый никогда не впадал в спячку. Только в 2022 году, когда мишку поселили в тихом уголке Центра воспроизводства редких видов животных, он смог уйти на затяжной зимний отдых.

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Telegram / Московский зоопарк

Ольга Сливченко
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