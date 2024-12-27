Бурый медведь Гром из ЛНР наел 380 кг и впал в спячку в Московском зоопарке

Бурый медведь Гром, который приехал в Московский зоопарк осенью 2022 года из города Кременная в ЛНР, впал в зимнюю спячку. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

« Косолапый привык к новому месту и комфортно себя здесь чувствует. Зоологи и киперы приложили максимум усилий для адаптации нашего богатыря. К зимнему сезону Гром усиленно наедал вес и к началу спячки весил около 380 кг », — написали в сообщении.

Напомним, что бурый мишка прибыл в Московский зоопарк из Донбасса — тогда его спасли из города Кременная в ЛНР. Грома кормили и опекали сотрудники местного пивного завода — за время, проведённое там, косолапый никогда не впадал в спячку. Только в 2022 году, когда мишку поселили в тихом уголке Центра воспроизводства редких видов животных, он смог уйти на затяжной зимний отдых.