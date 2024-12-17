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Регион
17 декабря, 17:55

Три льва загрызли сторожа частного зоопарка в Узбекистане

Во вторник, 17 декабря, в Ташкентской области три льва частного зоопарка Lion Park сбежали из клетки во двор и растерзали 44-летнего сторожа. Мужчина скончался от полученных травм. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил, что по факту случившегося ведётся расследование.

«Результат будет сообщён», — пообещал Шамсутдинов в телеграм-канале.

По данным местных СМИ, всего в Lion Park содержалось 10 львов и пять львят. Минувшей ночью клетку с животными забыли закрыть, и трое хищников выбрались на свободу. Сторож, пытаясь справиться с ситуацией, был атакован и растерзан львами. Для того чтобы вернуть животных обратно в клетки, было решено использовать снотворное. Однако один из львов оказался слишком агрессивным, и, несмотря на усилия специалистов, его пришлось застрелить.

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Wikipedia / Rod Waddington

Алена Пенчугина
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