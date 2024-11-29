В Хабаровском крае поймали тигрицу-людоеда, которая растерзала водителя лесовоза

В Хабаровском крае поймали тигра-людоеда, который убил на водителя лесовоза. Животное оказалось крупной самкой. Об этом сообщает управление охотничьего хозяйства регионального правительства.

«29 ноября сотрудниками службы по охране животного мира в районе имени Лазо Хабаровского края отловлена тигрица, виновная в гибели человека», — говорится в телеграм-канале управления.

Визуальный осмотр показал повреждения лап у тигрицы. В ближайшее время хищницу осмотрят ветеринары, а затем её судьбу определят специалисты Росприроднадзора.

Разрешения на отлов животного пришлось ждать больше недели. Напомним, что водитель лесовоза остановился в 20 километрах от посёлка Солонцова. В этот момент хищница на него и набросилась. Она уволокла мужчину за ногу и утянула в чащу. Коллега, который находился в этот момент в машине, не смог ему помочь. Тело мужчины нашли в районе имени Лазо.