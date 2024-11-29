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29 ноября, 06:42

В Приморье автомобиль сбил амурского тигра, раненый зверь убежал в лес

В Приморском крае водитель сбил краснокнижного амурского тигра. Пострадавший хищник убежал. Местных жителей попросили соблюдать бдительность в ночное время суток и не оставлять домашних животных на улице.

Инцидент произошёл накануне ночью в районе 88-го километра трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный. После аварии животное скрылось в лесу. Местная администрация посоветовала жителям сразу сообщать в Охотнадзор в случае обнаружения хищника.

«Специалисты Охотнадзора уже приступили к работе на территории нашего закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с целью поиска раненого тигра», — говорится в сообщении официального паблика администрации г. Фокино.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Иркутской области три машины попали в ДТП из-за мёртвого медведя на дороге. Первым на труп хищника наехал водитель Lifan, от чего потерял управление и съехал в кювет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vaclav Sebek

Мария Любицкая
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