В Хабаровском крае тигр растерзал водителя лесовоза и утащил тело в лес

Разъярённый тигр напал на водителя лесовоза и утащил его в лес в Хабаровском крае. Об этом сообщает УМВД России по региону. Тело мужчины найдено в районе имени Лазо. По предварительным данным, жертва вышла из автомобиля, чтобы надеть цепи на колёса, когда и произошло нападение.

Ранее Life.ru сообщал о происшествии в самарском зоопарке, где тигр напал на одного из сотрудников, который вошёл в его вольер. Хищник неожиданно атаковал мужчину на глазах у посетителей и начал царапать его когтями. Самец по имени Кактус жил в зоопарке с 2007 года и ранее не проявлял агрессии по отношению к людям.