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21 ноября, 08:39

В Хабаровском крае тигр растерзал водителя лесовоза и утащил тело в лес

МВД: В Хабаровском крае обнаружено тело мужчины со следами нападения тигра

Разъярённый тигр напал на водителя лесовоза и утащил его в лес в Хабаровском крае. Об этом сообщает УМВД России по региону. Тело мужчины найдено в районе имени Лазо. По предварительным данным, жертва вышла из автомобиля, чтобы надеть цепи на колёса, когда и произошло нападение.

Следственный комитет России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области начал процессуальную проверку по факту нападения тигра на мужчину.

Бурый медведь напал на туриста и его проводника на Курилах
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Ранее Life.ru сообщал о происшествии в самарском зоопарке, где тигр напал на одного из сотрудников, который вошёл в его вольер. Хищник неожиданно атаковал мужчину на глазах у посетителей и начал царапать его когтями. Самец по имени Кактус жил в зоопарке с 2007 года и ранее не проявлял агрессии по отношению к людям.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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