Одержимая местью тигрица-людоед прокусила колёса охотоведам, пожаловавшим по её душу

В Хабаровском крае продолжают искать управу на вышедшую на тропу войны с местными тигрицу. Специалисты считают, что она мстит людям. Об этом сообщает Amur Mash.

«Они приехали грузовик забирать, возле которого она (тигрица) задавила человека, а она вышла в шести метрах от машины. Ведёт себя агрессивно. В зимовье у охотника разломал мотособаку, нарты утащил в тайгу. Боятся они его, кто-то ему (животному) сделал что-то плохое», — сказал глава села Бичевая.

Дикая кошка прокусила колёса охотоведам, приехавшим забирать тот самый лесовоз и тело человека, которого она убила в лесу до этого. Известно также, что тигрица не раз нападала на деляны и лагеря. Специалисты собираются поймать зверя.